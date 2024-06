Können große Fußballspiele funktionieren, wenn es rund um das Stadion keine Parkplätze gibt? Bei der Europameisterschaft wird jetzt in Hamburg der Test gemacht, den auch der HSV aufmerksam verfolgt – denn nahezu alle Zuschauer müssen den letzten Teil der Strecke ins Volksparkstadion zu Fuß zurücklegen. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ sprechen HSV-Vorstand Eric Huwer und der Wissenschaftler Tobias Vlicek über neue Mobilitätskonzepte, die Kosten für den Shuttle-Busse und den ÖPNV – und über einen HSV, der bald schuldenfrei sein will.