„Angst ist ein schlechter Berater“. In der Donnerstagsfolge des Mutmach Podcasts sprechen Sohn Paul und Mutter Suse Schumacher über diffuse Angst, Angstreaktionen und was Angst mit dem Ausgang der Europawahl zu tun haben könnte. Was ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst? Woher kommt die Angst vor Migration und kann das Gefühl von Sicherheit helfen? Hängen Selbstwert und Angst zusammen? Wann ist Angst motivierend und leistungssteigernd? Und was haben Statusverlustangst und Globalisierungsängste miteinander zu tun? Plus: warum es gut ist, sich seine Angst anzuschauen. Folge 672.

Hans Böckler Stiftung: Studie über Anstieg der AFD-Wahlbereitschaft

Bertelsmannstiftung: Europäer nehmen Globalisierungsängste mit in die Wahlkabine

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

