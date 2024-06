Wenn die Augen plötzlich gelblich schimmern, sich die Haut gelblich verfärbt, dann sind das ernstzunehmende Hinweise auf eine Gelbsucht. „Dabei handelt es sich um ein Symptom, hinter dem eine ganze Reihe verschiedener Erkrankungen stecken können“, sagt Professor Dr. Thomas von Hahn, Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie und Interventionelle Endoskopie an der Asklepios Klinik Barmbek. Welche das sind und wie sie jeweils am besten behandelt werden, das verrät der Mediziner in dieser neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“.