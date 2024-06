Kiew. In der neuen Podcast-Folge von „So fühlt sich Krieg an“ trifft FUNKE-Reporter Jan Jessen, Vitali Klitschko in Kiew zum Interview.

Der zweifache Boxweltmeister im Schwergewicht Vitali Klitschko (52) ist Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In der Stadt herrscht im dritten Kriegsjahr fast Normalität. Nachts gibt es eine Ausgangssperre und häufiger ertönen Sirenen, aber Schulen und Geschäfte sind geöffnet und Menschen gehen ihrer Arbeit nach. In dieser Podcast-Folge von „So fühlt sich Krieg an“ trifft FUNKE-Reporter Jan Jessen, Vitali Klitschko im Rathaus zu einem Interview. Darin bezieht Klitschko offen Stellung, wie seine Meinung zum Präsident des Landes aussieht.

Krieg in der Ukraine: Folgen Sie unserem Podcast kostenlos

In unserem Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene aus der Ukraine ihre Geschichten. Zu Wort kommen Zivilisten und Militärs, Menschen, deren Lebenswirklichkeit vom Krieg bestimmt wird.

