Das Hamburger Model ging 2019 als Gewinnern aus Germanys Next Topmodel hervor. Nun macht sie dem Format schwere Vorwürfe.

Simone Kowalski gewann 2019 die 14. Staffel Castingshow „Germanys Next Topmodel”. In dieser Folge des Podcasts “Snapshot” geht das Hamburger Model mit dem Format auf ProSieben hart ins Gericht. Sie spricht darüber, wie schwer die Zeit am Set wirklich war und warum sie ein höheres Mindestalter für die Teilnahme fordert. Und auch Marco Sinervo, Gründer der Hamburger Modelagentur MGM, kritisiert GNTM scharf: Seiner Meinung nach gebe es für Models fast keinen schädlicheren Karriereeinstieg als die Teilnahme bei „Germanys Next Topmodel“. Wie er das begründet und was Simone Kowalski GNTM konkret vorwirft, erfahren Sie in der aktuellen Folge.