In Folge #49 „Wie wir fühlen“ geht es mit Psychotherapeut Manuel Podlecki um das Thema Berufsorientierung und Selbstfindung.

„Und, was willst du jetzt beruflich machen?“ Bei vielen jungen Menschen ist das Augenrollen vorprogrammiert, wenn beim Familienessen diese Frage gestellt wird. Für viele, die gerade von der Schule abgehen, fühlt sich das zukünftige Berufsleben noch an, wie eine weiße Wand: Unbeschrieben, leer und mit viel Raum für Neues. Heute gibt es fast schon ein Überangebot an Jobmöglichkeiten, sodass es überfordernd sein kann, das Richtige für eine:n selbst zu finden. In Folge #49 von „Wie wir fühlen“ fragt Moderatorin Veronika Hensing den Psychotherapeuten Manuel Podlecki: Wie finden wir abseits von drögen Berufsorientierungstests heraus, wo unsere wirklichen Stärken liegen? Und woher wissen wir, was uns beruflich glücklich macht? Viel Spaß beim Hören!

