Eine der größten deutschen Krankenkasse feiert in dieser Woche in Hamburg einen ungewöhnlichen Geburtstag: Vor 250 Jahren begann mit dem „Institut zum Besten notleidender Handlungs-Diener“ die Geschichte der Deutschen Angestellten-Krankasse, die inzwischen DAK-Gesundheit heißt. Sie hat heute 10.000 Mitarbeiter, 5,5 Millionen Kunden und mit Andreas Storm einen Chef, der unter anderem in den Regierungen von Angela Merkel tätig und unter Annegret Kramp-Karrenbauer Minister im Saarland war. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht der Vorstandsvorsitzende über die Schwierigkeiten bei der Krankenhausreform, die letzte Chance auf die elektronische Gesundheitsakte – und den Unterschied zwischen gesetzlich und privat Versicherten, den es nicht mehr lange geben sollte.