Die Eskalation des Messers. Diagnose Glitzerpimmel. Angst vor EU-Jungwählern. Paul und Hajo Schumacher starten mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Unsere Themen: Junei und Julo. Bärtige Feen beim LARP. Baerbock nach Brüssel? Late Kondo: Minimalismus-Marie und die Spätfolgen. Wally, der Seelöwen-Hooligan. Scholz im Gestrüpp der roten Linien. Pfosten per Post. Eisbären-Tinder.Was kann ein Lied dafür, das es verballhornt wird? Udo Butter rockt Cottbus. Achilles in Minden. Plus: Politikversteher Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 759.

Ein Gedicht von Werner Bartholme

VERTRAUENSPFAD

Jedes Lächeln

Jede höfliche Geste

Jedes „Bitte, Du zuerst“

Jedes „Jeden Tag eine gute Tat“:

VERTRAUENSPFAD

Jedes neue Menschlein

Jedes Teilen von Gütern

Jedes Teilen von Zeit

Jede Einladung:

Jedes Argument

Jeder gute Streit

Jedes tiefe Gespräch

Jeder sinnstiftender Gedanke

Jedes Innehalten

Jedes mutige „Dennoch“

Jedes Gebet

Jedes „Brauch ich das?“

Jedes Wir

Jedes „Wie wäre es, wenn?“

Jedes „Ist mir nicht egal!“

Jedes zuletzt gepflanzte Apfelbäumchen

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

