Viele Hamburger freuen sich auf die Grillsaison – Dr. Christiane Goedecke gehört allerdings nicht dazu: Denn jeden Sommer sieht die Kinderchirurgin, die als Oberärztin an der Asklepios Klinik Nord arbeitet, kleine Patienten mit schwersten Verbrennungen und Verbrühungen. Bundesweit müssen jedes Jahr rund 30.000 Kinder mit diesen Verletzungen behandelt werden. „Ich weiß nicht, ob der Sommer sogar heftiger ist als die Weihnachtszeit, aber gerade in diesen Wochen kommt es gehäuft zu diesen Unfällen.“ Wie man dies verhindert und was zu tun ist, sollte doch ein Unfall passieren, das erklärt die Expertin in der neuen Folge.