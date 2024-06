Mit unserem Immunsystem ist es wie mit dem Gehirn: Es lernt nie aus. Krankheiten spielen dabei eine wichtige Rolle.

Wenn wir zur Welt kommen, sind wir in der Regel bereits vor vielen Keimen und Fremdkörpern geschützt. Ein Teil unseres Immunsystems aber bildet seine Schutzfunktion erst heraus, wenn es mit einem Erreger konfrontiert ist. Der Vorteil: Diese Schutzfunktion wirkt oft ein Leben lang. Der Nachteil: Wir werden erst einmal krank.

Hat das Kind also gefühlt ständig einen Infekt, ist dies noch kein Grund zur Besorgnis, erklären die KinderDocs. Im Gegenteil: Die Auseinandersetzung mit Erregern sei für den Körper wichtig, um sich zu wappnen und Antikörper zu bilden. Eltern seien deshalb gut beraten, nicht alles zu desinfizieren. Was bei der Hygiene das gesunde Maß ist, welche Rolle Ernährung und ein gutes Wohnklima für das Immunsystem spielen und wie die Psyche damit zusammenhängt, erfahren Sie in dieser Folge.

Moderation: Sylvia Buckl und Achim Leoni