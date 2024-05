Essen. Die Stadt wird hart umkämpft, da sie strategisch günstig liegt. Doch Munition fehlt. Die Welt lerne nicht dazu, sagt einer der ukrainischen Soldaten.

Kompanieführer Stanislav (29) ist in Tschassiw Jar eingesetzt. Der Ort befindet sich auf einer Anhöhe im Osten der Ukraine. Die russische Armee hat ihre Angriffe schon länger wieder verstärkt und die umliegenden Dörfer fast vollständig zerstört. Stanislav erzählt in dieser Podcastfolge von „So fühlt sich Krieg an“ FUNKE-Reporter Jan Jessen, wie schwer die Verteidigung ist: „Ich hoffe ich kann das alles vergessen, denn es ist wirklich traumatisierend.“

In unserem Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene aus der Ukraine ihre Geschichten. Zu Wort kommen Zivilisten und Militärs, Menschen, deren Lebenswirklichkeit vom Krieg bestimmt wird.

