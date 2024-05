Wusstet ihr, dass sich die Forschung meist auf männliche Patienten konzentriert? Dieses Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen wird als Gender Health Gap bezeichnet. Lea Lange möchte dies mit ihrem Unternehmen LUNARY ändern. Die Nahrungsergänzungsmittel wurden in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Expert:innen entwickelt, um speziell die Bedürfnisse von Frauen zu unterstützen. Erfahrt, welche Learnings sie als Co-Founderin von JUNIQE gewonnen hat, wie sie sich einen ausgewogenen Alltag als Unternehmerin und Mutter schafft und wohin ihre Reise mit LUNARY gehen soll. Zudem erwarten euch Gründungstipps, wie etwa, dass es keinen perfekten Zeitpunkt für eine Gründung gibt.

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

Hier geht’s zur erwähnten Studie “Closing the Women’s Health Gap: A $1 Trillion Opportunity to improve Lives and “Economies”

Timecodes:

00:00 Einleitung und Vorstellung

01:18 Finanzielle Unabhängigkeit und die Leidenschaft für Gründungen

05:25 LUNARY: Nahrungsergänzungsmittel für Frauen

08:13 Der Gender Health Gap und die Auswirkungen auf Frauen

14:15 Gründen in verschiedenen Lebensphasen

18:02 Der Wert des Kund:innenkontakts und das Verständnis der Zielgruppe

19:28 Konzentration auf den Prozess und Vermeidung von Ablenkungen

22:19 Die Vor- und Nachteile von Co-Founder:innen

25:07 Die Bedeutung des Austauschs und der Sparringspartner:innen

26:33 Persönliche Erfolge und Ziele

31:15 Der Alltag als Unternehmerin und Mutter

