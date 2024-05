Heute geht es um Ermittlungen gegen den Hamburger Steakhaus-Unternehmer Eugen Block. Weitere Themen: Der Ärger um Lärm im Schanzenviertel nimmt zu, die Zahl der Schüler in Flüchtlingsklassen nimmt ab – und oben ohne will in Hamburgs Freibädern so gut wie niemand schwimmen.