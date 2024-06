Wenn es um Fragen zur Sexualität in allen Altersstufen geht, ist sie die richtige Ansprechpartnerin: Katrin Hinrichs sitzt gerade an einem neuen Buch zu dem Thema, von ihrem Podcast „Ich frage für einen Freund“, den sie zusammen mit Hajo Schumacher macht, ist vor kurzem die 100. Folge erschienen – ihn hören inzwischen Zehntausende Frauen und Männer. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht die Hamburger Sexualtherapeutin über ihren ungewöhnlichen Berufsweg, den ersten Patienten und äußert ihr Erstaunen darüber, dass überhaupt noch jemand Sex hat.