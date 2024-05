Wunden, verstümmelte Gliedmaßen, Traumata: Die Gefechte in der Ukraine hinterlassen bei den Soldatinnen und Soldaten tiefe Spuren. Auf Seiten der Ukraine kommen einige Kämpfer in ein Rehazentrum bei Dnipro, wo sie sich erholen und geheilt werden sollen. Wie Physiotherapeutin Daryna Kropyva und ihr Team die Soldatinnen und Soldaten unterstützen, hat die 36-Jährige Ukraine-Reporter Jan Jessen erzählt. Dabei muss sich das Team immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Wie geht man mit schwer traumatisierten Soldaten um? Betroffene, wie der ukrainische Soldat Ievhen Kholov, benötigen eine intensive Therapie. Die mussten die Therapeutinnen und Therapeuten mit Kriegsbeginn auf den Punkt genau leisten. Dabei war das Rehazentrum zu Beginn gar nicht auf Kriegspatienten ausgelegt. Was sich seither getan hat, erläutert Daryna Kropyva im Funke-Podcast “So fühlt sich Krieg an“.

