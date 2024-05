Am 06. Juni 2023 erschüttert eine Explosion das Wasserkraftwerk Kachowka im Süden der Ukraine. Ein Teil der Staumauer bricht ein, Wassermassen fließen aus dem Stausee, der Fluss Dnepr tritt über das Ufer. Die Region um Cherson wird überschwemmt. Nun zeigt sich: Nicht das Wasser an sich, sondern Wassermangel bedroht die Region. In dieser Folge blicken wir genauer auf die langfristigen Folgen der Staudamm-Katastrophe und erklären, warum Wasser so dringend gebraucht wird. Ukraine-Reporter Jan Jessen hat mit Betroffenen und Experten gesprochen.

