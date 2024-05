„Du solltest viel über den Krieg scherzen“, meint Anton Tymoschenko. Der Krieg sei nun mal die Lebensrealität der Menschen in der Ukraine, der Krieg treibe die Menschen um. Tymoschenko ist Stand-up-Comedian, dunkler Humor ist Teil seines Programms. Er tritt regelmäßig im „Underground Stand-up Club“ in Kiew auf, einem Club unter der Erde. Im April 2022, zwei Monate nach Kriegsbeginn, stand er wieder auf einer Bühne: „Es war eine der besten Shows, die ich je erlebt habe“, erzählt Tymoschenko in der neuen Folge von „So fühlt sich Krieg an“. Doch wie passen Comedy und Krieg zueinander? Welche Rolle spielt Comedy im Krieg? Und wie blickt Tymoschenko selbst auf seine Arbeit?

