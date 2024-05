Verletzte Menschenrechte, Korruption und Gier - für all das steht die anstehende Fußballweltmeisterschaft in Katar. Hat der Fußball mit der WM-Vergabe an Katar damals seine Seele verkauft? Oder kann eine WM die Zustände im Gastgeberland nachhaltig verbessern, so wie es die Befürworter behaupten? Kann man unter diesen Umständen überhaupt mit einem guten Gewissen Fußball schauen? Unter anderem über diese Fragen diskutieren wir in unser Auftaktfolge mit Fußball-Funktionär Andreas Rettig, FUNKE Sportchef Peter Müller, Katar-Reporter Kai Schiller und (Radio-) Moderator Timo Düngen. Viel Spaß! --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.

Verletzte Menschenrechte, Korruption und Gier - für all das steht die anstehende Fußballweltmeisterschaft in Katar. Hat der Fußball mit der WM-Vergabe an Katar damals seine Seele verkauft? Oder kann eine WM die Zustände im Gastgeberland nachhaltig verbessern, so wie es die Befürworter behaupten? Kann man unter diesen Umständen überhaupt mit einem guten Gewissen Fußball schauen? Unter anderem über diese Fragen diskutieren wir in unser Auftaktfolge mit Fußball-Funktionär Andreas Rettig, FUNKE Sportchef Peter Müller, Katar-Reporter Kai Schiller und (Radio-) Moderator Timo Düngen. Viel Spaß! --- Vodcast: Ihr wollt uns sehen? Hier geht es zu unserem Video! --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.