Die WM in Katar wird Geschichte schreiben. Das macht sie bereits jetzt. Doch an was werden wir uns am Ende erinnern? In der aktuellen Folge ist Manuel Neukirchner zu Gast. Er ist Gründer des Deutschen Fußballmuseums und Autor. In seinem aktuellen Buch "Deutschland, dein Fußball!" beleuchtet Neukirchner anhand von verschiedenen Exponaten die Geschichte unserer Lieblingssportart. Er betont, dass große Fußballturniere auch einmal die Gesellschaft spiegeln. FUNKE-Sportchef Peter Müller und Moderator Nils Halberscheidt gehen mit ihm zusammen auf einen Streifzug durch die Geschichte: von einem legendären Uwe Seeler-Foto, über das Trikot von Gerd Müller, hin zum Schuh von Mario Götze, der es ja in diesem Jahr wieder in den WM-Kader geschafft hat. Und auch über das Aufgebot, das Hansi Flick nominiert hat, sprechen unsere Experten in der aktuellen Folge. --- Vodcast: Ihr wollt uns sehen? Hier geht es zu unserem Video! --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.