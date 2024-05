“Die Weltmeisterschaft ist für jeden Fußballer das Größte“. Das sagt Roman Weidenfeller und er muss es wissen. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte er 2014 den Titel in Rio. Was er von der aktuellen deutschen Mannschaft hält, wie die Mannschaft mit den Umständen in Katar umgehen sollte und was das Erfolgsrezept der damaligen Weltmeistermannschaft war, verrät er im Gespräch mit FUNKE Sportchef Peter Müller, Reporter Sebastian Weßling und (Radio-)Moderator Timo Düngen. Viel Spaß! „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.

"Die Weltmeisterschaft ist für jeden Fußballer das Größte". Das sagt Roman Weidenfeller und er muss es wissen. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte er 2014 den Titel in Rio. Was er von der aktuellen deutschen Mannschaft hält, wie die Mannschaft mit den Umständen in Katar umgehen sollte und was das Erfolgsrezept der damaligen Weltmeistermannschaft war, verrät er im Gespräch mit FUNKE Sportchef Peter Müller, Reporter Sebastian Weßling und (Radio-)Moderator Timo Düngen. Viel Spaß! --- Vodcast: Ihr wollt uns sehen? Hier geht es zu unserem Video! --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.