Das DFB-Team setzt vor dem Anpfiff ein Zeichnen. Das Team verdeckt den Mund und kritisiert damit die Linie der Fifa und die Versuche der Katarer, Zeichen von Vielfalt, Offenheit und Toleranz zu unterdrücken. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben nach dem Match wohl aber eher kurz die Augen verdeckt. Deutschland gibt das Spiel gegen Japan in der zweiten Halbzeit aus der Hand und verliert 1:2. Die zweimalige Weltmeisterin Linda Bresonik, der stellvertretende Funke-Sportchef Andreas Berten und Moderator Nils Halberscheidt schauen zusammen mit Katar-Reporter Sebastian Weßling auf das verlorene Spiel und das anstehende Match gegen Spanien. Aber auch die “One Love“-Debatte und die Scheinwelt in Katar sind wieder relevante Themen. Linda Bresonik selbst hat in ihrer aktiven Karriere bei PSG gespielt und musste Katar bereits im Rahmen eines Trainingslagers besuchen.

