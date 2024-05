Deutschland kann noch aus eigener Kraft ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar einziehen. Außerdem hat das 1:1 gegen Spanien gezeigt, was die deutsche Mannschaft drauf hat. Trotzdem hat das Spiel auch wieder die Schwächen der Mannschaft aufgezeigt, die trotz der guten Leistung den letzten Platz der Gruppe belegt. Und das kommende Spiel gegen Costa Rica wird kein Selbstläufer, glaubt Europameister Thomas Strunz. Zusammen mit ihm analysieren Reporter Kai Schiller, FUNKE Sportchef Peter Müller und Moderator Timo Düngen die Leistung gegen Spanien und wagen den Ausblick auf die kommende Aufgabe. Viel Spaß! --- Vodcast: Ihr wollt uns sehen? Hier geht es zu unserem Video! --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.

