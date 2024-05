Nach dem frühen Ausscheiden der Nationalmannschaft ist dem DFB anscheinend klar, dass sich was ändern muss. Oliver Bierhoff nimmt seinen Hut. Allerdings ist mehr nötig. Das findet auch Manuel Baum, der Gast der heutigen Folge. Der ehemalige Torwart, Bundesligatrainer, DFB U-20 Coach, Magenta-Experte und YouTuber benennt, was sich schon bei der Ausbildung junger Spieler beim Deutschen Fußball-Bund ändern muss und was trotz allem Hoffnung auf die EM 2024 in Deutschland macht. Mit an Bord sind die Katar-Reporter Marian Laske, der inzwischen heimgekehrte Sebastian Weßling und Moderator Nils Halberscheidt. --- Vodcast: Ihr wollt uns sehen? Hier geht es zu unserem Video! --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.

