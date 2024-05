Deutschland gewinnt 4:2 gegen Costa Rica und erfüllt die Pflichtaufgabe. Japan schlägt allerdings zeitgleich die Spanier und besiegelt so das erneute Vorrunden-Aus des DFB-Teams bei einer Weltmeisterschaft. Warum auch das Spiel gegen Costa Rica eklatante Schwächen gezeigt hat, welche Schlüsse der DFB aus dem Aus ziehen sollte und warum echte Typen in der aktuellen Nationalmannschaft fehlen? Über all das reden Funke Sportchef Peter Müller und Moderator Nils Halberscheidt mit einem Gast, der sich beim DFB auskennt. Der ehemalige Fußballchef der Frankfurter Rundschau und ehemalige DFB-Pressesprecher Harald Stenger kennt beide Seiten der Fußballmedienlandschaft ganz genau. --- Vodcast: Ihr wollt uns sehen? Hier geht es zu unserem Video --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.

