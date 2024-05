Die Halbfinalisten bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar stehen fest. Während mit Frankreich und Argentinien durchaus zu rechnen war, stehen mit Kroatien und vor allem Marokko zwei absolute Überraschungteams unter den besten vier Mannschaften. Unser Reporter in Katar Marian Laske, der stellvertretende FUNKE Sportchef Andreas Berten und Moderator Timo Düngen blicken auf die Geschichten der Viertelfinalspiele zurück und wagen den Ausblick auf die Halbfinals. Viel Spaß! „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.

Die Halbfinalisten bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar stehen fest. Während mit Frankreich und Argentinien durchaus zu rechnen war, stehen mit Kroatien und vor allem Marokko zwei absolute Überraschungteams unter den besten vier Mannschaften. Unser Reporter in Katar Marian Laske, der stellvertretende FUNKE Sportchef Andreas Berten und Moderator Timo Düngen blicken auf die Geschichten der Viertelfinalspiele zurück und wagen den Ausblick auf die Halbfinals. Viel Spaß! --- „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen! Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schreibt uns eine Mail an wm@funkemedien.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Whatsapp an 0152 31 04 05 72.