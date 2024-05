Heute geht es schon mal um das brisante Fußballderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli am morgigen Freitag. Weitere Themen: Hamburgs Flughafen belegt in einer wenig schmeichelhaften Rangliste Platz zwei, in Sachen Sternbrücke gibt es eine neue Entscheidung – und die Unterstützung der Demo gegen Islamisten wächst.