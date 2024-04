Habecks Unskandal, Kubicki eskaliert mit Schröder, Affenmesserkampf und Peugeopel - im Mutmachpodcast präsentieren Paul und Hajo Schumacher Wichtiges, Witziges und Wirres für die neue Woche. Unsere Themen: Rock´n´Roll-Butterfahrt, Klimaferkel Taylor Swift, No Satisfaction mit Getyr, Eisbären gucken Leverkusen, Climaflation, Olivenölklau, der FDP-Parteitag als Kleinkunstfestival, Koks-Bananen, Vorleseopas bei OnlyFans, Helgoland bebt und Hannover auch, Schweine im Hochbeet, ein Regenwurm namens Ringo, Angelmekka Spandau, Mittwoch als Zweitsonntag, Weselskys allerletzte Schlacht und Schnittblumen-Thrombose. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 746.

Hier rockt Udo Butter:

29.04.2024

ROCK 'N' ROLL BUTTERFAHRT - HELGOLAND

01.05.2024

INTERNATIONALES 1. MAI FESTIVAL - HANNOVER

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

