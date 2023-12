Was erlauben Scholz?

Lars Haider, Chefredakteur Hamburger Abendblatt, über Olaf Scholz Hajo Schumacher, deutscher Journalist und Abendblatt-Podcaster und Kolumnist über deutsche Talkshows Joachim Mischke über Weihnachtsmusik Tipps für die Weihnachtsplaylist: "Winter Journeys" Lautten Compagney Berlin Lise Davidsen "Christmas from Norway" "Capriccio pastorale" Capella de la Torre Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" Ryuichi Sakamoto "Merry Christmas, Mr. Lawrence" Vince Guaraldi Trio "A Charlie Brown Christmas" Melden Sie sich gerne mit Fragen, Anregungen, Kritik, Lob und Themenvorschlägen rund um unsere Stadt unter: beckerammorgen@abendblatt.de

