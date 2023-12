Heute mit: Die Chefreporter Uli Gaßdorf und Christoph Rybarczyk berichten über Großprojekte in Finanzierungsschwierigkeiten, Kulturredakteur Tino Lange spricht über das heutige Konzert von "Skandal"-Rocker Till Lindemann und der stellvertretene Chefredakteur Matthias Iken erklärt die Lage für Olympische Spiele in Hamburg. Melden Sie sich gerne mit Fragen, Anregungen, Kritik, Lob und Themenvorschlägen rund um unsere Stadt unter: beckerammorgen@abendblatt.de

Hamburg am Morgen Hamburger Großprojekte in Geldnot

Kein Weiterbau in Sicht beim Elbtower und die Auswirkungen der Benko-Pleite auf Deutschlands bekanntesten Juwelier Wempe Finanzielle Schwierigkeiten und Klagen begleiten den Bau der U5 Die Diskussionen um Till Lindemann sind leider geworden - heute spielt er ein Konzert in Hamburg Für oder gegen Olympische Spiele in Hamburg? - Diese Frage spaltet unsere Stadt Alle Neu: Becker am Wochenende mit exklusiven und spannenden Themen Wie feiert die Reaktion des Hamburger Abendblatts Weihnachten? Heute mit: Chef vom Dienst Hinnerk Blombach