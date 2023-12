Podcastempfehlung: „Tech Your Health“ von der WAZ

Was macht ihr, wenn ihr krank seid? Zum Arzt gehen, in die Apotheke oder doch das Internet befragen? Im neuen Podcast der WAZ zeigen unsere Kollegen, welche Technologien eingesetzt werden können, um unserer Gesundheit zu helfen. Ob Roboter oder App - digitale Tools können uns helfen, ein gesünderes Leben zu führen. In „Tech Your Health - Digitale Tools für deine Gesundheit“ steht in jeder Folge eine Krankheit im Mittelpunkt. Die Moderatorin und Gesundheitsexperten diskutieren, welche digitalen Lösungen helfen. In der ersten Staffel spricht das Podcast-Trio über Schlafprobleme, Hautkrebs, Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tinnitus und Adipositas. „Tech Your Health“ ist ein Podcast der Westfälischen Allgemeinen Zeitung - der WAZ. Folgt dem Podcast auf Spotify, Youtube, Apple Podcasts, Deezer oder da, wo Ihr gerne Podcasts hört.

