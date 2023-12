Hamburg am Morgen Weihnachtsbaumverbot in Hamburger Kita?

Recherche für einen Hörer von Becker am Morgen: Warum ist eine Spur im Wallringtunnel gesperrt? Kein Weihnachtsbaum in Hamburger Kita - Die Hintergründe erklärt von unserer Lokalreporterin Vanessa Seifert Bradley Cooper als Leonard Bernstein - Unser Klassik Insider Joachim Mischke hat Maestro gesehen und gibt sein Urteil ab Wie schwimmt es sich in der Alsterschwimmhalle? Unsere Reporterin Elisabeth Jessen hat es ausprobiert Wie feiert die Reaktion des Hamburger Abendblatts Weihnachten? Heute mit: Volontärin Elisabeth Gefeller Warum hat Marzel für "Last Christmas" von Wham! eine Abmahnung bekommen? Ihr direkter Kontaktweg zum Podcast-Team: beckerammorgen@abendblatt.de