Die heutigen Gäste: Beppe vom Restaurant Lorenzino in Reinbek, Janek Hellmuth, jugendlicher Handynutzer, Bestseller-Autorin, Schulleiterin und Digitalbotschafterin Silke Müller und Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur Hamburger Abendblatt. Melden Sie sich gerne mit Fragen, Anregungen, Kritik, Lob und Themenvorschlägen rund um unsere Stadt unter: beckerammorgen@abendblatt.de

Hamburg am Morgen

Hamburg am Morgen Verlieren wir unsere Kinder ans Smartphone?

Ein Restaurant-Besitzer spricht über die "Erhöhung" der Mehrwertsteuer "Kinder und Handys - Ein Pakt mit dem Teufel" - Ein Jugendlicher und die Bestseller-Autorin Silke Müller (Wir verlieren unsere Kinder) im Interview Gendern in Hamburg - Eine Gefahr für die Politik? Ein Kommentar von Matthias Iken "Stick to the Plan" Marzels Beckers und die schlechte Filmauswahl