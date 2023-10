Hamburg-News: Mädchen beim Schwimmkursus verunglückt

Heute geht es um ein tragisches Unglück bei einem Schwimmkurs in Hamburg. Weitere Themen: Der mutmaßliche Täter nach den Schüssen vor einer Shisha-Bar wurde festgenommen, ein Schulbus fährt einen Schüler an – und das Spitzenspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga steht fest. https://www.abendblatt.de/podcast/hamburg-news