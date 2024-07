Rostock. In Rostock ist ein 14-jähriger Passagier eines Kreuzfahrtschiffes verloren gegangen. Die Polizei startete eine Suchaktion.

Seit Donnerstagvormittag sucht die Polizei in Rostock nach einem 14-jährigen Jungen aus den USA. Laut Polizei sei der Teenager am Morgen von Bord des Kreuzfahrtschiffes Carribbean Princess gegangen und sei seither verschwunden. Am Abend startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. Der Teenager sei ca. 175 cm groß und habe dunkle lange Haare. Er sei bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer langen dunklen Hose und trage Retro-Schuhe. Ein Bild des Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Wer Hinweise zu dem vermissten Teenager geben kann, solle sich an das Polizeirevier in Rostock-Lichtenhagen (0381-77070) wenden. Hinweise nehme aber auch jde andere Polizeidienststelle entgegen. Für Hinweisen könnte zudem auch der Notruf 110 der Polizei unter 110 genutz werden, hieß es von der Polizei.