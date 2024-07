Berlin. Jahrtausende alte Felsmalereien und andere Funde bringen Archäologen auf die Spur einer bisher unbekannten Kultur in Südamerika.

Archäologen haben in Venezuela im Canaima-Nationalpark im Südosten des Landes 20 Felsmalereien entdeckt, die Tausende von Jahren alt sind. Während Archäologen auch anderswo in Südamerika ähnliche Kunst auf Felsen gefunden haben, „repräsentiert die neu entdeckte Kunst eine neue, bisher unbekannte Kultur“, sagte José Miguel Pérez-Gómez, ein Archäologe an der Simón Bolívar-Universität in Caracas, der das Team leitet, gegenüber Live Science.

Einige dieser Malereien, die die Forscher „Piktogramme“ nennen, wurden in Rot gezeichnet und zeigen geometrische Motive wie Linien aus Punkten, Reihen aus X, sternförmige Muster und gerade Linien, die miteinander verbunden sind, um eine Vielzahl von Entwürfen zu bilden. Es gibt auch einfache Darstellungen von Blättern und Strichmännchenzeichnungen von Menschen. Darüber hinaus wurden einige der Bilder, Petroglyphen genannt, in den Fels geritzt und zeigen ebenfalls eine Vielzahl von geometrischen Motiven.

Archäologe: Felsmalereien älter als 4000 Jahre

Warum die Menschen diese Kunst schufen, sei bisher unklar. „Es ist fast unmöglich, in die Gedankenwelt der Menschen vor so vielen Tausenden Jahren zu schauen“, sagte Pérez-Gómez, aber „diese Zeichen hatten definitiv eine rituelle Bedeutung.“ Die verschiedenen Darstellungen könnten sich zum Beispiel auf Geburt, Krankheiten, die Erneuerung der Natur oder eine erfolgreiche Jagd beziehen. Die Orte, an denen die Felskunst geschaffen wurde, „hatten höchstwahrscheinlich eine Bedeutung und Wichtigkeit innerhalb der Landschaft, so wie die Kirchen für die Menschen heute eine Bedeutung haben“, fügte Pérez-Gómez hinzu.

Während das genaue Alter der Felskunst unbekannt ist, wurden ähnliche Felskunstwerke in Brasilien auf ein Alter von etwa 4000 Jahren datiert. Pérez-Gómez glaubt jedoch, dass die Beispiele in Venezuela älter sein könnten.

Auch Überreste von Keramik und Steinwerkzeugen gefunden

Der Canaima-Nationalpark ist ein riesiger Park, etwa so groß wie Belgien, der Wälder und bergiges Gelände umfasst. Eine seiner berühmtesten Sehenswürdigkeiten sind die Angel Falls, der höchste Wasserfall der Welt an Land. Der Park könnte der „Ground Zero“ gewesen sein, an dem sich diese mysteriöse Kultur erstmals entwickelte, sagte Pérez-Gómez, bevor sie sich später an so weit entfernte Orte wie den Amazonas, die Guianas und sogar Südkolumbien ausbreitete, wo es Felskunstwerke gibt, die den neu entdeckten Beispielen in Venezuela ähneln würdem.

An den 20 Felskunststätten wurden auch Überreste von Keramik und Steinwerkzeugen gefunden, die möglicherweise von den Menschen verwendet wurden, die die Felskunst schufen. Um dies jedoch mit Sicherheit sagen zu können, sind weitere Untersuchungen erforderlich, sagte Pérez-Gómez. Außerdem werden im Laufe der Forschung wahrscheinlich noch weitere Felskunststätten im Canaima-Nationalpark gefunden, glaubt er.