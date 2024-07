Berlin. Eine Maschine der Airline Air Europe musste den Flug von Spanien nach Uruguay abbrechen. Mindestens 30 Menschen erlitten Verletzungen.

Bei einem Flug der Air Europa Richtung Uruguay sind in den frühen Morgenstunden am Montag (Ortszeit) bei Turbulenzen mindestens 30 Menschen verletzt worden. Die Maschine, die mit 325 Passagieren auf dem Weg von Madrid nach Montevideo war, musste in Brasilien auf dem Flughafen der nordöstlichen Stadt Natal notlanden, wie Air Europa auf der Plattform X mitteilte.

Boeing muss notlanden: 30 Flugzeug-Passagiere nach Turbulenzen verletzt

Mindestens 30 Passagiere verschiedener Nationalitäten seien medizinisch versorgt worden, berichtete das Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf den städtischen Rettungsdienst. Mehr als zehn von ihnen wurden demnach ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben des medizinischen Teams, die „G1“ zitiert, schlugen die Patienten während der Turbulenzen mit dem Kopf auf und erlitten Halswirbelbrüche, Gesichtsverletzungen oder klagten über Schmerzen in der Brust. Dem Bericht zufolge handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Boeing 787-9 Dreamline. (dpa/fmg)

