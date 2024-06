Alicante. Ryanair hat gleich zweimal für Ärger gesorgt. Mit 17 und 14 Stunden Verspätung brachte die Billigairline Passagiere zur Verzweiflung.

Für ungewöhnlich lange Verspätungen ist sonst vor allem die Deutsche Bahn bekannt, doch auch an Flughäfen kommt es häufiger vor, dass Passagiere etwas länger auf die gebuchte Verbindung warten müssen. Am Flughafen im spanischen Alicante kam es nun aber zu einem extremen Fall. Rund 17 Stunden ließ die Billigairline Ryanair die Gäste am Gate ausharren, bevor endlich der Flug nach Berlin startete.

17 Stunden Verspätung: Das war der Grund

In der Zeit soll Ryanair die Passagiere alleine gelassen haben, auch Informationen über die exakte Verspätungsdauer habe es nicht gegeben. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf einen Passagier. Aufgrund der fehlenden Informationen hätten die Fluggäste am Gate übernachtet, mehrere Menschen seien kollabiert. „Hier hat sich keiner um uns gekümmert. Erst als Menschen auf dem Boden lagen, kamen Polizei und Sanitäter“, zitiert „Bild“ den Passagier.

Der Grund für die lange Wartezeit? Ryanair hatte wohl keine Crew für den Heimflug. Und auch am Flughafen arbeiten keine Angestellten der irischen Billigairline. Somit kümmerte sich niemand um die gestrandeten Fluggäste. Dafür haben diese laut „Bild“ jetzt Anspruch auf eine Entschädigung von 400 Euro. Außerdem muss die Fluggesellschaft alle Ausgaben für Essen und Getränke erstatten.

Zum Thema: Streik am Flughafen: Diese Rechte haben Passagiere jetzt

Ryanair: Auch Flug aus Ibiza mit massiver Verspätung

Auf der Insel Ibiza ereignete sich ein ähnlicher Fall, ebenfalls bei einem Ryanairflug, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. 14 Stunden Verspätung hatte demnach der Flug, der ebenfalls nach Berlin gehen sollte. Einen Teil der Wartezeit, immerhin drei Stunden, sollen die Fluggäste sogar im Flugzeug verbracht haben. Für Wasser hätten sie bezahlen müssen.

Mehr zum Thema Fliegen

Dem Bericht zufolge hatte eine Passagierin einen Nervenzusammenbruch. Sogar die Guardia Civil musste einschreiten und mehrere Passagiere davon abhalten, auf die Besatzung loszugehen. Der offizielle Grund für die massive Verspätung? Schlechtes Wetter in Berlin.

fgö