Landkreis Harburg. Estetal, Tostedt und Luhmühlen. Zehn Tage im Juli stehen im Zeichen des Pferdesports. Wie die Veranstalter mit der Zeit gehen.

Langweilig wird es Freunden des gepflegten Pferdesports im Juli im Landkreis Harburg gewiss nicht. An den ersten drei Wochenenden stehen ihnen drei große Reitturniere bevor. Hat man als Schülerin oder Schüler nicht ohnehin Sommerferien, lohnt es sich allemal, dafür Urlaub zu nehmen. Denn zum Auftakt in Wohlesbostel (5. bis 7. Juli), danach in Tostedt (12. bis 14. Juli) und schließlich in Luhmühlen (18. bis 21. Juli) wird jeweils mehrere Tage geritten – in Summe satte zehn Turniertage.

Drei Reitturniere in Serie: Sommerturnier beim RFV Estetal macht den Anfang

Den Anfang macht von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, der Reit- und Fahrverein (RFV) Estetal mit seinem Sommerturnier. Die Veranstalter versprechen ein abwechslungsreiches Programm mit Spring- und Dressurprüfungen auf dem Turniergelände in Wohlesbostel bei Hollenstedt. Sportliche Highlights sind Ein-Stern-S-Prüfungen, traditionell angesetzt für Sonntagnachmittag.

So war es beim Sommerturnier 2023: Die Siegerin des Großen Preises, Mynou Diedrichsmeier (Mitte), zusammen mit Aylin Wagner (Volksbank Geest) und dem RFV-Vorsitzenden Frank Johannsen. © RFV Estetal | Svea Blümel

Besonderheit im Vorjahr: nach dem dritten Sieg in Folge durfte Springreiterin Mynou Diedrichsmeier (Reitverein Aller-Weser) den begehrten Goldbarren mit nach Hause nehmen. Diesmal geht es um den Sonderehrenpreis der Volksbank Geest, bei den Dressurreitern wurde der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude gestiftet.

Premiere: Fairness-Preis für das harmonischste Reiter-Pferd-Paar

Ein neuer Programmpunkt ist das Mannschaftsspringen (Klasse A*) am Sonnabendabend. „Eine fantastische Gelegenheit für Teams, sich zu messen und gemeinsam Höchstleistungen zu erzielen“, sagt der RFV-Vorsitzende Frank Johannsen. Erstmals vergeben wird ein Fairness-Preis für das harmonischste Reiter-Pferd-Paar, jeweils in Springen und Dressur.

Am ersten Juli-Wochenende lädt der Reit- und Fahrverein Estetal nach Wohlesbostel. Im Vorjahr gewann Peter Koch (rechts) die S-Dressur. © RFV Estetal | Svea Blümel

Der Hannoveraner Fohlenjahrgang 2024 wird am Freitag, 19 Uhr, bei der Fohlenschau des PZV Hollenstedt vorgestellt. „Diese Schau ist immer ein besonderes Ereignis“, so Johannsen. Abseits des Sports erwartet die Besucher ein vielfältiges kulinarisches Angebot, das zum Verweilen, Genießen und Mitfiebern einlädt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen im Internet unter www.rfv-estetal.de.

Sommerturnier beim RFV Tostedt am zweiten Juli-Wochenende

Nach vier Tagen Pause werden viele Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden wenige Kilometer weiter nach Tostedt fahren. Auf der Reitanlage „Alter Moorweg 10“ beginnt am Freitag, 12. Juli, um 9.15 Uhr das Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Tostedt. Auch dieses Event erstreckt sich über drei Tage bis zum frühen Sonntagabend. Springprüfungen werden auf dem Außenspringplatz, Dressurprüfungen in Halle 1 ausgetragen.

Die Veranstalter um den Vereinsvorsitzenden Wolfgang Everts gehen mit der Zeit. Neu ins Programm aufgenommen haben sie zwei Wettbewerbe im Hobby Horsing: jeweils einen Dressur- und Zeitspringwettbewerb. Auch eine spezielle Prüfung, die vier- bis sechsjährigen Pferden den Einstieg in den Springsport erleichtern soll, feiert ihre Premiere beim Tostedter Sommerturnier.

Neu in Tostedt: zwei eigenständige Wettbewerbe im Hobby Horsing

Insgesamt werden 34 Prüfungen angeboten. Die Höhepunkte bilden eine Dressurprüfung Klasse M* am Sonnabend, 16 Uhr, und Springprüfung Klasse M* mit Stechen am Sonntag, 15.15 Uhr. Auch das beliebte Stafettenspringen über 90 Zentimeter hohe Hindernisse findet am Sonntag (12.45 Uhr) statt. Weitere Informationen unter www.reitverein-tostedt.de.

HA.LT: Landesmeisterschaften des Pferdesportverbandes Hannover

Am dritten Juli-Wochenende wartet schließlich das Saison-Highlight des Pferdesportverbandes Hannover. Seit 2020 trägt der PSV seine Landesmeisterschaften regelmäßig Mitte Juli auf dem Turniergelände in Luhmühlen aus. 2024 sind alle Reitsportfans von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. Juli, eingeladen zum Hannoverschen Landesturnier, kurz HA.LT. Eintritt und Parken sind frei.

Mittlerweile gibt es internationale Meisterschaften im Hobby Horsing, hier im Juni 2024 in Finnland. Demnächst werden in Tostedt und Luhmühlen ebenfalls Wettbewerbe angeboten. © AFP | ALESSANDRO RAMPAZZO

Im Mittelpunkt steht der sportliche Wettkampf um die Meisterschärpen in Springen, Dressur und Pony-Vielseitigkeit. Darüber hinaus bietet das einzigartige Sport-Event, das von vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt wird, sehr viel mehr: zum Beispiel Hobby Horsing, Aktionen für Kinder, Grillabend, Schauprogramm, Pool-Party bei den Meisterehrungen und jede Menge Programm für die ganze Familie.

Auch in Luhmühlen: Kinder- und Familienprogramm, Grillabend und Pool-Party

„Unsere Landesmeisterschaften sind mir besonders wichtig, weil man an diesen vier Tagen wirklich spüren kann, wofür unser Verband steht: für die Faszination zum Pferdesport, für das Engagement aller Beteiligten und für das gemeinsame Erleben unseres Sports“, sagt Präsidentin Alexandra Duesmann.

Starke Lokalmatadoren: Beim Landesturnier 2023 wurde Finn Brunkhorst (RFV Estetal/Mitte) mit Crime Time Amateur-Meister im Springen. Silber gab es für Thomas Miesner (RV Scheeßel) und Bronze für Sophie-Luise Löhden (RV Zeven). © PSV Hannover | Tina Pantel

Das Turniergelände im Herzen der Lüneburger Heide ist durch seine hervorragenden sportlichen Bedingungen perfekt geeignet, verschiedene Reitsportdisziplinen parallel laufen zu lassen. Neben den Landesmeisterschaften aller Altersklassen stehen auch die Amateur-Meisterschaften (Dressur und Springen) und Standartenwettkämpfe für Pferde und Ponys auf dem Programm. Informationen auf der Homepage des PSV Hannover.