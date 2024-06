Fleestedt/Landkreis Harburg. Anschlag auf Autofahrer vor EM-Spiel der Nationalmannschaft: Polizei im Landkreis Harburg sucht Hinweise auf unbekannte Täter.

Die Aufregung vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark hat bei Jugendlichen im Landkreis Harburg zu lebensgefährlichem Handeln geführt. Am Sonnabend gegen 17.05 Uhr hatten sich fünf Jugendliche in Deutschlandtrikots auf der A7-Autobahnbrücke am Mühlenweg unmittelbar vor der Anschlussstelle Fleestedt aufgehalten. Laut Zeugen trugen die jungen Männer Trikots der deutschan Nationalmannschaft.

Das anstehende Fußballspiel war den Jugendlichen offenbar zu sehr zu Kopf gestigen, so dass diese Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge warfen. Glücklicherweise wurde durch dieses gefährliche Verhalten kein Verkehrsteilnehmer geschädigt.

Nun sucht die Polizei Hinweise auf die jungen Täter und fragt: Wer hat auf der Autobahnbrücke etwas gesehen oder weiß, um wen es sich bei den Tätern handelt? Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Autobahnpolizei Winsen Tel.: 04171/796200).