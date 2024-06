Braunschweig. Fabelrekord ist Highlight bei Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. HSV gewinnt einen weiteren Titel. Hochspringer Alex Bai ratlos.

Welch ein Moment! Owen Ansah vom Hamburger SV hat für das Highlight schlechthin am ersten Tag der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig gesorgt. Der 23 Jahre alte Sprinter knackte als erster Deutscher überhaupt die Zehn-Sekunden-Grenze über 100 Meter. Als die Uhren bei 9,99 Sekunden stehen blieben, tobte ein Jubelorkan durch das mit 10.000 Zuschauern gefüllte Eintracht-Stadion.

Dem folgte ein zweiter, als der neue deutsche Rekord offiziell bestätigt wurde. „Das ist noch nicht bei mir angekommen. Um das zu realisieren, werde ich einige Zeit brauchen“, sagte Ansah, der die acht Jahre alte Bestmarke von Julian Reus um zwei Hundertstel verbesserte.

Bei den Europameisterschaften vor drei Wochen in Rom hatte der HSV-Sprinter als erster Deutscher seit zehn Jahren das EM-Finale erreicht. Als Fünfter hatte er angedeutet, dass mehr in ihm steckt als eine persönliche Bestzeit von 10,08 Sekunden.

„Als ich nach Braunschweig angereist bin, habe ich mich mega gefühlt und wusste, dass es schnell wird. Heute konnte ich es zeigen“, sagte Owen Ansah vor einer Ehrenrunde. Zuletzt hatte man vor allem Joshua Hartmann – der Kölner wurde mit 10,06 sek. Vizemeister – zugetraut, den deutschen Rekord unter zehn Sekunden zu drücken.

„Irgendwann musste es passieren. Ich bin mega happy, dass ich nun der Erste bin“, sagte Owen Ansah, der bei Sebastian Beyer in Mannheim trainiert. Vereins- und Trainingskamerad Luca Ansah-Peprah wurde im 100-Meter-Finale Fünfter (10,27 sek.).

Den perfekten Sonnabend für die HSV-Leichtathleten leitete Manuel Mordi nur 20 Minuten vor dem Geniestreich seines Vereinskameraden ein. Im Endlauf über 110 Meter Hürden stürmte der Titelverteidiger Brust an Brust mit Tim Eikermann (TSV Bayer 04 Leverkusen) über die Ziellinie – beide wurden mit 13,54 Sekunden gestoppt. Das Zielfoto musste über den Deutschen Meister entscheiden – und da hatte Manuel Mordi um wenige Tausendstel die Nase vorn.

„Ich habe gemerkt, dass Tim ziemlich gleichauf mit mir ist. Dass wir aber zeitgleich sind, hätte ich nicht erwartet“, sagt der alte und neue Deutsche Meister aus Hamburg. „Hinten raus habe ich versucht, locker zu bleiben. Gerade bei den Hürden ist es wichtig, nicht zu verkrampfen“, sagte der 20-Jährige, der bei der diesjährigen EM im Halbfinale stand.

„In den letzten drei, vier Wochen hatte ich Probleme, wieder reinzukommen. Daher bin ich mit meiner Zeit von 13,54 Sekunden happy. Ich muss mich damit zufriedengeben.“ Seinen Hausrekord drückte Manuel Mordi in dieser Saison auf 13,36 sek.

Das beste Ergebnis seiner Karriere bei den Deutschen Meisterschaften erreichte Alexander Bai im Hochsprung der Männer. Der 22-Jährige vom MTV Hanstedt im Landkreis Harburg belegte mit übersprungenen 2,00 Meter den fünften Platz. Bei seiner Premiere 2022 in Berlin war er an der Anfangshöhe gescheitert, im Vorjahr in Kassel Sechster geworden.

Dennoch wirkte Bai etwas ratlos. Die ganze Saison über macht ihm eine Fußverletzung zu schaffen. Er konnte nur vier Wettkämpfe absolvieren, im Training nicht gezielt für den Hochsprung arbeiten.

Immerhin hielt der Fuß bei den Wettkämpfen in Braunschweig. Nach der Anfangshöhe von 1,90 Meter ließ der Schützling von Trainer Wolfgang Striezel die nächste aus. Danach überwand er 2,00 Meter im zweiten Anlauf. 2,05 m waren an diesem Nachmittag zu hoch. Deutscher Meister wurde Tobias Potye (LG Stadtwerke München/2,18 m), der ebenfalls von einer Verletzung zurückkommt.

„Beim Einspringen lief es noch super, da ist Alex locker über zwei Meter. Je länger der Wettkampf dauerte, desto verkrampfter ist er gesprungen“, sagte Trainer Striezel. „Die Platzierung ist okay, auch wenn wir uns eine andere Höhe gewünscht hätte. Aber dafür fehlen einfach jede Menge Trainingssprünge.“

Fußprobleme seit Jahren: Zehnkampf soll Ablenkung bringen

Der Athlet wirkte ob der Fußprobleme, die ihn schon einige Jahre begleiten, etwas ratlos. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Macht ja keinen Spaß, immer unter Schmerzen zu springen“, sagte Alexander Bai. Diverse Arztbesuche hatten zwar eine Diagnose, aber keine erfolgversprechende Therapie ergeben. In der kommenden Woche in Bad Bevensen will sich Alexander Bai mit einem Zehnkampf ablenken – an der Seite von Vereinskamerad Tommy Dang.

Weitere Ergebnisse Hamburger Leichtathleten: Frauen: 5000 Meter: 4. Tabea Themann (TH Eilbeck) 16:19,39 min.; 100 Meter Hürden: 6. Line Schröder 13,44 sec; Vanessa Baldé 13,52 sec. (Halbfinale); 100 Meter: Louise Wieland 11,57 sec. (VL) und 11,60 sec. (HF). Weitsprung Männer: 8. Nick Schmahl (alle Hamburger SV) 7,21 Meter