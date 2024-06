Winsen (Luhe). Bewegung und Sport in herrlichen Parkanlagen von Anfang Juli bis Ende September. 17 Anbieter garantieren an 94 Terminen enorme Vielfalt.

Angebote für die Fitness, für die Gesundheit und zur Entspannung. Dazu Spiel und Spaß – und selbst Kinder als Zielgruppe. Einmal mehr, vielleicht sogar mehr denn je, blickt Winsen drei vielfältigen sportlichen Sommermonaten entgegen. Von Anfang Juli bis Ende September lädt die Stadt Winsen zum siebten Mal seit 2017 zu „Sport im Park“ ein. Das Motto lautet „Gemeinsam aktiv!“ Angesprochen fühlen dürfen sich Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene.

Sport im Park: Schnupperstunden unter freiem Himmel in zwei Parkanlagen

Das Beste: Die Teilnahme an den sportlichen Schnupperstunden unter freiem Himmel im Schlosspark und den Gärtner-Fantasien ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Beachfahnen weisen jeweils auf die konkrete Stelle hin. Alternativ tragen die Übungsleiterinnen oder Übungsleiter Sport-im-Park-Shirts. Der städtische Sportkoordinator Sven Kröger hat 17 verschiedene Anbieter gewinnen können. Sportvereine, kommerzielle Anbieter, Studios und Freiberufler sind in Summe bei 94 Terminen präsent.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Sport im Park“ bewegen sich auf einer großen Rasenfläche in den Gärtner-Fantasien. © HA | Stadt Winsen

„Mein Ziel war, die Qualität der Bewegungsangebote hochzuhalten und auf Vielfalt zu setzen“, sagt Kröger. „Auch wenn ich diesmal mehr als sonst in die Akquise gehen musste, ist das aus meiner Sicht gelungen.“ Das bestätigen ihm erste Rückmeldungen nach Veröffentlichung des Programms im Internet oder per Infoflyer, der in der Touristinfo im Marstall, im Familienbüro und weiteren Orten der Innenstadt ausliegt.

Nach hartem Kampf: Zumba wird fast durchgehend angeboten

Einige langjährige Anbieter fehlen diesmal. „Den Vereinen fehlen häufig Übungsleiter, gewerbliche Anbieter sind mit eigenen Kursen an ihrer Kapazitätsgrenze“, hat Sven Kröger erfahren. „So musste ich zum Beispiel darum kämpfen, Zumba wieder im Programm zu haben.

Sportkoordinator Sven Kröger hat es wieder geschafft, ein vielfältiges Programm für „Sport im Park“ zusammenzustellen. Erstmals vertreten ist „Schach für jedermann“ in der zweiten Ferienhälfte. © HA | Markus Steinbrück

Die Nachfrage ist weiterhin da.“ Letztlich bieten die Kreisvolkshochschule, der MTV Borstel-Sangenstedt und das Easy-Fitness-Studio Zumba-Kurse fast über den gesamten Zeitraum an.

Junioren-WM-Teilnehmerin Lea Madlen Meyer zeigt „After Work Yoga“

Neu sind 2024 unter anderem zwei Laufangebote dabei. Im Juli bittet Janne Volkmer immer dienstags Freizeitläufer und -läuferinnen zum Lauftreff, mit dem Monatswechsel übernehmen dann die Elbdeich Runners jeweils sonnabends unter dem Motto „Run the Park“. Eine erfolgreiche Karriere als 400-Meter-Läuferin bis hin zu Weltmeisterschaften hat Lea Madlen Meyer hinter sich. Bei Sport im Park“ kommt sie ruhiger mit „After Work Yoga“ daher.

Mit „After Work Yoga“ ist Lea Madlen Meyer erstmals bei „Sport im Park“ in Winsen vertreten. Das Angebot der Personaltrainerin läuft vom 30. Juli bis 20. August dienstags in den Gärtner-Fantasien. © Julian Illmer | JI-Photography

Die hohe Nachfrage in diesem Bereich wird auch durch Lichtyoga (Bettina Landwehr) und „Yoga für jeden“ (MTV Scharmbeck) befriedigt. Ebenfalls dem Gesundheitssport zuzurechnen sind Tai Chi Chuan, Qigong, Pilates, Achtsamkeits- und Entspannungstraining, Wirbelsäulen-Gymnastik und sanftes Rückentraining – all das hat „Sport im Park“ 2024 zu bieten.

Winsen kann auch feurig: Flamenco für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Dazu kommen bekannte Klassiker wie Boule, Karate und Selbstverteidigung. Erstmals engagiert ist der Schachverein Winsen, der mit „Schach für jedermann“ am Café Luhegärten auch die ganz junge Generation anspricht.

Mit Trainerinnen und Trainern des TSV Winsen: Karate und Selbstverteidigung werden regelmäßig angeboten. © HA | Stadt Winsen

Und schließlich rundet ein ziemlich feuriges Vergnügen die vielfältige Angebotspalette: von Ende Augst bis Mitte September wird an drei Freitagen in Folge Flamenco im Schlosspark getanzt. Zunächst um 17.30 Uhr für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren, anschließend um 18.30 Uhr dann mit Erwachsenen als Zielgruppe.

Sport im Park 2024: Erste Kurse starten schon in der ersten Juli-Woche

Bereits in der ersten Juli-Woche starten die ersten Kurse am Dienstag, 2. Juli, (Boule und Lauftreff), am Mittwoch, 3. Juli, (Qigong und Wirbelsäulen-Gymnastik) sowie am Donnerstag, 4. Juli (Lichtyoga und Zumba). Viele weitere Informationen und alle Termine gibt es im Internet unter www.winsen-macht-sport.de/sportimpark.

