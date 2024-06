Landkreis Harburg. Wanderführer aus der Nordheide greift zu erstaunlichem Trick, der auch schon in Afrika funktionierte. So kann man es selber ausprobieren.

Ein häufiges Streitthema in Familien: der Sonntagsspaziergang, womöglich sogar eine Wanderung – und am Ende sogar noch mit Oma und Opa? Wie laaaangweilig, uncool, absolut cringe.

Doch genau das bieten die Wanderfreunde Nordheide in den kommenden Wochen an: Geführte Touren durch Wald und Feld für Teilnehmer aller Generationen – auch für Smombies und Gaming-Nerds, die ihre Freizeit eigentlich lieber am Bildschirm verbringen würden. Trotzdem versprechen die Organisatoren: Es wird spannend!

Wandern mit Kindern, aber ohne Gemecker: Dieser Mann kennt sich bestens aus

Hinter der Idee stecken Wanderführer wie Thomas Andrée. Der Senior aus Dierkshausen bei Hanstedt hat 20 Jahre lang in Nambia eine Lodge betrieben und als Leiter eines Safariunternehmens Touristen die einmalige Natur des südafrikanischen Staates nahegebracht. Nicht nur im Jeep. Sondern auch zu Fuß, im Schleichschritt hin zu Zebra und Giraffe, zu Antilope und Nashorn, Löwe und Elefant.

So macht Wandern auch Kindern Spaß: Balancieren auf dem Holzsteg über den Fluss – fast schon ein kleines Abenteuer. © HA | nanette franke

Immer wieder hat Andrée dabei die Erfahrung gemacht, dass seine Gäste von allein nichts sahen, der Natur entwöhnt waren, weder die kleinen Dinge wie Vögel und Gräser wahrnahmen, noch ein Gespür dafür hatten, wo sich die Tiere – oft in nächster Nähe – versteckt hielten. Seinen Ruhestand verbringt in Andrée in Deutschland. Seine Mission ist dieselbe geblieben: Nämlich anderen zu helfen, ihre Umwelt neu zu entdecken.

Wandertouren für Familien als Angebot, es einfach mal auszuprobieren

Kaum zurück in der Heimat hat er sofort begonnen zu wandern. Den Pastor-Bode-Weg, den Heidschnuckenweg, den Harzer Hexenstieg – die bekanntesten Wege hat er abgespult, dabei meist begleitet von Nachbarshund Freddy.

Seit 2016 ist er Mitglied im Deutschen Wanderverband und bei den Wanderfreunden Nordheide. Das von ihm mitentwickelte Programm Familienwanderungen ist ein unverbindliches Angebot, sich draußen zu bewegen, dabei etwas über Bäume, Sträucher, Vögel und Wild zu erfahren und darüber, was beim Umweltschutz wirklich wichtig ist.

Diese Methode verbessert Heilungschance für Krebspatienten Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios

Gleichzeitig soll das Familienwandern dem Verein Wanderfreunde Nordheide, dem über 500 Personen angehören, der jedoch mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren ziemlich überaltert ist, neue Mitglieder bescheren.

Nicht nur in Afrika, auch in Norddeutschland locken Wanderarbeiter

Andrée weiß: Nicht nur in Afrika, auch in Norddeutschland locken Wanderabenteuer. Begeistert erzählt er von einem Ausflug nach Lopau, in ein echtes Geisterdorf, in das er eine Gruppe geführt hat: Lopau wurde in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die Einrichtung des Truppenübungsplatzes Munster-Nord evakuiert. Doch inzwischen gibt es dort sogar Wölfe – und eben ein richtiges Abenteuer zu erleben.

Bringt gleich ein wenig Spannung auf den Weg: Wer sich anhand eines GPS-Geräts orientiert, hat ständig was zu tun. © Andreas Buck / FUNKE Foto Services | Andreas Buck

Um Wanderer auch in schwierigem Gelände kompetent und sicher führen zu können, hat Andrée nicht nur eine Erste-Hilfe-Box im Rucksack. Sondern auch eine Reihe von Fortbildungen absolviert: Er ist Europäischer Walking Leader, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer und Schulwanderführer – der einzige bei den Wanderfreunden Nordheide.

Kinder und Jugendliche für die Natur zu begeistern ist ihm wichtig. An der Grundschule Sprötze-Trelde etwa betreut er die „outdoor-Kids“, ein Projekt, das von der Deutschen Wanderjugend initiiert wurde.

„Das funktioniert nicht“: Nur zu laufen, ist den Lütten zu langweilig

Wie er die sechs- bis zwölfjährigen Teilnehmer aus der Reserve lockt, weiß der Wanderprofi genau: Nur zu laufen, ist den Lütten nämlich viel zu langweilig. „Das funktioniert nicht“, sagt er. Immer wieder macht er mit seinen Gruppen Halt, baut Spiele, kleine Wettbewerbe ein, erzählt Geschichten, erklärt Naturphänomene und stellt Aufgaben: Ohne technische Hilfsmittel herauszufinden, wo Norden ist. Mit GPS den genauen Standort ermitteln. Hören, wie ein Baum das Wasser aus dem Boden saugt. Und wissen, was man anstellt, wenn plötzlich ein Gewitter losbricht.

Auch auf längeren Touren kann Andrée die Kinder damit zum Durchhalten motivieren – indem er ihre Phantasie und Kreativität anregt. Wandern, oder neudeutsch gesagt: Hiking, kann auf diese Weise auf einmal ziemlich spannend sein.

Wichtiger Tipp: Niemals in Jeans loslaufen!

Gern gibt Andrée sein Wissen an Familien weiter, die sich allein auf Tour machen wollen. Das Wichtigste: Genug zu trinken mitnehmen. Bequeme, gut eingelaufene Schuhe anziehen, bei unebenem Gelände auch Wanderstiefel, weil der hohe Schaft die Knöchel vorm Umknicken schützt. Dazu: Kopfbedeckung, Sonnenschutz und Regenjacke dabeihaben. Und vor allem: Niemals in Jeans loslaufen. Bei Regen saugt sich der Stoff mit Wasser voll und klebt gefühlt tonnenschwer am Bein.

Und was macht einen guten Wanderweg für Kinder aus? Wasser jeder Art, ob als Bach, Teich oder Pfütze, dazu Bäume, auf die man klettern kann, und geheimnisvolle Hingucker wie alte Gehöfte, Mühlen, Mauern und Brunnen.

Schulkinder müssen das anderthalbfache ihres Alters in Kilometern schaffen

Leider sind viele Kinder – und auch Erwachsene - körperlich nicht gut trainiert, hat Andrée festgestellt. Deshalb wählen die Wanderfreunde Nordheide für ihre geführten Familienwanderungen einen soften Einstieg: Die Touren sind nur sechs Kilometer lang.

Mehr zum Thema

Wesentlich mehr müssen die Teilnehmer der „Outdoor Kids“-Programme schaffen, die Andrée an Schulen anbietet: nämlich das Anderthalbfache ihres Alters in Kilometern. Ein Achtjähriger ist also zwölf Kilometer unterwegs. „Bisher haben das alle geschafft“, berichtet Andrée, der von den Kindern außerdem verlangt, Pflanzen und Tierspuren zu bestimmen und Geräusche zu identifizieren. Zur Belohnung gibt es eine Urkunde und ein Abzeichen für den Wanderrucksack.

Das Familien-Wandern der Wanderfreunde Nordheide, bei dem acht Touren durch die schönste Landschaft der Nordheide angeboten werden, ist ein Testlauf für alle, die erleben wollen, wie gut es sich anfühlt, zwei Stunden in freier Natur zu sein. „Man hat etwas geleistet, etwas für die Gesundheit getan und kann stolz auf sich sein“, beschreibt Andrée das zufriedene Gefühl, wenn das Ziel erreicht ist.

Wandertouren mit Kindern in der Nordheide: Alle Termine 2024

Sonntag, 30. Juni, 10 Uhr: Ab Buchholz, Parkplatz Bendestorfer Straße/Trimm Dich Pfad, Anmeldung bei Hans Freyer, 04181-38802.

Sonntag, 7. Juli, 10 Uhr: Ab Rosengarten, Parkplatz Langenrehmer Dorfstraße, Anmeldung bei Ilka Hauffa, 0177-1415934.

Sonntag, 14. Juli, 10 Uhr: Ab Buchholz, Bahnhof Suerhop, Anmeldung bei Hans Freyer, 04181-38802.

Sonntag, 21. Juli, 10 Uhr: Ab Rosengarten, Parkplatz Waldfrieden/Bushaltestelle, Anmeldung bei Jürgen Schulz, 0157-30753230.

Sonntag, 28. Juli, 10 Uhr: Ab Holm-Seppensen, Bushaltestelle Bahnhof, Anmeldung bei Gerold Barre, 04181-9680346.

Sonntag, 4. August, 10 Uhr: Ab Sprötze, Bushaltestelle Bahnhof, Anmeldung bei Thomas Andrée, 0171-5790130.

Sonntag, 11. August, 10 Uhr: Ab Hanstedt, Wanderparkplatz Hanstedt, Anmeldung bei Thomas Andrée, 0171- 5790130.

Sonntag, 18. August, 10 Uhr: Ab Bötersheim, Dorfstraße/ Esteweg, Alte Wassermühle, Anmeldung bei Thomas Andrée, 0171-5790130.