Harsefeld. Rutschen-Inferno und Klettervulkan: Riesen-Eventhalle öffnet pünktlich zum Start der Sommerferien. Wer hinter dem neuen Konzept steckt.

Kaum war das rote Band vor dem neuen Eingang zum Indoor-Spielplatz „Kidsplanet“ zerschnitten, strömten die Massen in die ehemalige Tennishalle. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Niedersachsen konnten die neuen Betreiber das beliebte Spielparadies am Wochenende in Harsefeld wiedereröffnen. Die neuen Besitzer sind keine Unbekannten.

Paulina und Matthias Mittelstädt haben nicht nur das „Kidsplanet“, sondern den kompletten Sportpark an der Jahnstraße in Harsefeld von dem Hamburger Unternehmerpaar Ilona und Harald Brust erworben. In monatelanger Arbeit haben sie den Indoorspielplatz „komplett auf links“ gedreht, wie Paulina Mittelstädt berichtet.

Paulina und Matthias Mittelstädt betreiben 21 Fitness-Studios

Vorher hatten sie bereits aus dem ehemaligen Sportpark ein „Cleverfit“-Studio gemacht. In diesem Bereich verfügt das Ehepaar Mittelstädt über eine große Expertise: Sie betreiben insgesamt 21 Studios der Fitness-Kette „Cleverfit“ in der Region zwischen Hamburg und Bremen.

Der Spaß kann losgehen: Am Wochenende ist der „Kidsplanet“, ein Indoor-Spielplatz in Harsefeld, mit viel Tamtam eröffnet worden. © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Dabei steht eigentlich immer Matthias Mittelstädt im Vordergrund. „Das ,Kidsplanet‘ ist jetzt so etwas wie mein Baby“, sagt Paulina Mittelstädt. „Vielleicht mache ich ja eine eigene Kette daraus.“ Sie hat den aufwendigen Umbau betreut, war täglich vor Ort und stellte ein 18-köpfiges Mitarbeiterteam zusammen, das die Kinderspielhalle in eine positive Zukunft führen soll.

Aus dem „Kidsplanet“ in Harsefeld könnte eine neue Kette werden

„Insgesamt wurden in Umbau und Renovierung bereits rund 1,5 Millionen Euro investiert. Und damit kommen wir nicht einmal aus“, sagt Paulina Mittelstädt. Dach, Außenflächen, Eingangsbereich, Sanitäranlagen, Fußboden und vor allem der Spielbereich – alles wurde komplett neu gestaltet.

Nach der Sanierung erstrahlt der Indoor-Spielplatz im Landkreis Stade in neuem Glanz. © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Für die Kinder, die am Eröffnungstag in Rekordzeit die Spielgeräte eroberten, hat sich die Investition schon jetzt gelohnt. „Das macht einen Riesenspaß. Mein Favorit ist der Donut-Glider“, sagt die 13-jährige Marta. Sie schnappt sich ein Rutschreifen, der aussieht wie ein Donut, klettert damit hoch hinauf auf das Gerät, um dann in dem „Donut“ rasant über die Rutschbahn heruntersausen.

Andere Kinder besteigen den Klettervulkan oder das riesige Klettergerüst mitten in der Halle, das fast bis an die Decke der ehemaligen Tennishalle reicht und in dem es viele verschiedene Ecken zu erkunden gibt. Auf der rund 3000 Quadratmeter großen Spielfläche tragen alle Kinder Anti-Rutsch-Socken, denn das ist jetzt Pflicht. Wer keine Socken hat, kann welche vor Ort kaufen – mit dem „Kidsplanet“-Logo drauf: einem schwebenden Astronauten.

Auf 3000 Quadratmetern wurden alle Geräte und Attraktionen erneuert

Spidertower, Spiralrutsche, Riesenrutschen, Trampoline, Kartbahn, Bumpercars, die an Autoscooter erinnern – für Action ist gesorgt. Für die Jüngeren gibt es Bällebäder, einen ausgepolsterten Kleinkinderbereich und vieles mehr.

Auf dem Multicourt wird gebolzt. Im „Actionbereich“ stehen Tischtennis-Platten, Airhockey und weitere Spielautomaten. Vor dem Ausgang zur großen Terrasse befinden sich die langen Tische für Geburtstagsfeiern. Ein fröhliches Geburtstagskind sitzt am Kopfende auf einem goldenen Thron.

Auf der Suche nach einem Ort für Kindergeburtstage entdeckt

„So sind wir eigentlich auf die Spielscheune in Harsefeld gekommen“, sagt Paulina Mittelstädt. Sie hat mit ihrem Mann in den vergangenen 13 Jahren nicht nur ein kleines Fitness-Imperium aufgebaut, sondern auch drei Kinder zur Welt gebracht. „Unsere Kinder haben alle im Winter Geburtstag. Und da haben wir immer nach Möglichkeiten gesucht, wo wir feiern könnten“, sagt die Buxtehuderin. „Auch hier in Harsefeld waren wir einige Male.“

Paulina Mittelstädt entdeckte den Indoor-Spielplatz als Ort für die Geburtstagsfeiern ihrer Kinder. Jetzt bietet sie selbst solche Feiern an . © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Viele Auflagen zu erfüllen, eigene Kinder wirken als Berater

Als das Areal des Sportparks im vergangenen Jahr dann zum Verkauf stand, griffen die Mittelstädts zu. „In den vergangenen Jahren habe ich meinem Mann den Rücken frei gehalten – beim Indoorspielplatz macht er das nun für mich“, sagt die Unternehmerin. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, meint die Dreifach-Mutter.

In den vergangenen Monaten musste sie viele Auflagen erfüllen und zahlreiche Hürden überwinden. Ihre eigenen Kinder begleiteten und unterstützen sie gern bei dem Projekt: „Sie waren meine Berater und Testpersonen. Wenn es den Dreien gefällt, gefällt es auch anderen Kindern“, ist Paulina Mittelstädt überzeugt.

Bei Ü18-Partys sollen auch Erwachsene spielen dürfen

Sie will aber nicht nur Kinder und Jugendliche ins komplett umgekrempelte „Kidsplanet“ locken. Auch Erwachsene sollen regelmäßig bei Ü18-Partys wieder zu Kindern werden dürfen. „Ab August werden wir solche Veranstaltungen für Erwachsene jeden ersten Freitag im Monat durchführen. Die Nachfrage ist jetzt schon sehr groß“, sagt Paulina Mittelstädt. Anklang finden auch die vielen neuen Sitzgelegenheiten und der Lounge- und Restaurantbereich, wo Eltern in Ruhe eine Kaffeespezialität schlürfen oder mit ihren Kindern etwas essen können.

Die neuen „Bumpercars“ erinnern an Autoscooter. © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Kein Weg umsonst: Online-Reservierung sichert den Zugang

Auch ansonsten kommt der neue Indoorspielplatz offensichtlich gut an. „Deshalb bitten wir unsere Gäste, eine Online-Reservierung über unsere Homepage vorzunehmen“, sagt Simone Gradowski, Leiterin der Kinderspielhalle. „Bei voller Auslastung ist der Einlass ohne Reservierung leider nicht möglich, und wir möchten nicht, dass Familien den Weg nach Harsefeld umsonst auf sich nehmen.“