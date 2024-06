Buchholz. Wo soll die Freiwillige Feuerwehr Holm ihr neues Heim finden? In der Nordheide tobt ein Streit, der inzwischen groteske Züge annimmt.

Es ging hoch her, bei der letzten Ratssitzung der Stadt Buchholz in der Nordheide. Zankapfel war der geplante Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Holm-Seppensen. Bürgermeister Jan-Henrik Röhse und die Gegner des vom Rat favorisierten Standorts warfen sich gegenseitig vor, zu lügen.

Damit hat der seit zwei Jahren schwelende Streit um den Neubau einen neuen Höhepunkt erreicht. Oder Tiefpunkt, wie manche es sehen. Politisch ist die Sache längst mit großer Ratsmehrheit entschieden. Die Stadt möchte das neue Gerätehaus an auf der Eckfläche Tostedter Weg/Am Schoolsolt errichten. Die Feuerwehr auch.

Grotesker Streit um neuen Feuerwehrstandort: Wie ein Streit in der Nordheide eskaliert

Die Gegner halten dieses Areal für ökologisch so wertvoll, dass sie eine Alternative vorschlagen: Die Pferdeweide schräg gegenüber an der Straße Up de Hoge Luft. Die müsste die Stadt allerdings kaufen. Auf ihrer Wunschfläche hingegen besteht bereits Baurecht.

Auf Privatgrund neben der Wunschfläche der Stadt steht ein Protestschild. © HA | Lars Hansen

Ortsbesichtigung: Auf der Buchholzer Landstraße flitzen die Autos vorbei. Auf dem Tostedter Weg sind Mütter mit Lastenrad oder Fahrradanhänger eilig in Richtung Kindergarten unterwegs, um die jüngste Jugend Holm-Seppensens rechtzeitig dort abzuholen.

Holm-Seppensen: Ein Schild mit der Aufschrift „Streuwi bleibt“ auf Privatgrund

Der Blick fällt auf die Eckfläche: Rechterhand gut 50, meist junge Bäume. Linkerhand hohes Gras, Wildblumen und einige gut gestützte kleine Obstbäume. Ein Schild mit der Aufschrift „Streuwi bleibt“ befindet sich auf Privatgrund neben der städtischen Fläche. „Streuwi“ steht für Streuobstwiese. Wie „Hambi“ für den Hambacher oder „Danni“ für den Danneberger Forst und viele andere „i“s als vermenschlichende Kurznamen für einige Quadratmeter Botanik, in die Leute kletterten, um für ihren Erhalt zu protestieren. Nicht, dass man davon ausgehen müsste, dass Holm-Seppenser so etwas tun würden.

Schräg gegenüber: die Pferdeweide. Trockenbiotop, das Gras durch die Tiere kurzgehalten. Auch hier viele Wildblumen zwischen den Grashalmen.

Die Pferdeweide "Up de Hoge Luft" © HA | Lars Hansen

Warum braucht die Feuerwehr ein neues Gerätehaus? Abgesehen davon, dass das alte Feuerwehrhaus in Holm mittlerweile auch 30 Jahre alt sind und sich technische, hygienische und Arbeitsschutzanforderungen in dieser Zeit stark geändert haben und man zudem mittlerweile auch getrennte Sanitär- und Umkleidebereiche für zwei Geschlechter einplant, ist es der Standort.

Holm-Seppensen ist in den vergangenen 123 Jahren rund um den gemeinsamen Bahnhof der Heidedörfer Holm im Süden und Seppensen im Norden entstanden und gewachsen. In Holm-Seppensen leben mittlerweile rund 7000 Menschen, während Holm und Seppensen kleine Dörfer blieben. Die Feuerwehr befindet sich aber in Holm, kilometerweit von Holm-Seppensen entfernt.

Hin und Her nach Holm macht Einhaltung der Hilfsfrist utopisch

Es ist nicht nur die Anfahrt der Wehr, die diesen Umstand problematisch macht. Auch die meisten Feuerwehrleute leben in Holm-Seppensen und müssen, wenn ihr Pieper brummt, erst einmal nach Holm, in die Stiefel, ins Löschfahrzeug und mit diesem meistens zurück nach Holm-Seppensen.

Die Hilfsfrist, das ist die Normzeit ab Notruf, in der die Feuerwehr bei einem „kritischen Brand“ die ersten Lösch- und Rettungsmaßnahmen ergreifen können soll, ist in Niedersachsen mit 15 Minuten ohnehin schon sportlich für ein Flächenland mit vielen Freiwilligen Wehren. Buchholz hat seiner auf fünf Ortswehren verteilten Feuerwehr eine Hilfsfrist von acht Minuten gesetzt, wie sonst Großstädte. Das Hin und Her nach Holm macht acht Minuten nahezu utopisch.

Ein Institut machte den Idealstandort aus: die zentrale Kreuzung im Ort

Seit einigen Jahren wird deshalb nach einem neuen Standort gesucht. Das Institut „Forplan“, das für die Stadt Buchholz seit 2016 die Feuerwehr- und Rettungsplanung erarbeitet, machte auch einen Idealstandort aus: die zentrale Kreuzung von Holm-Seppensen.

Nur ist die Holm-Seppenser „Downtown“ längst voll mit Supermärkten, Eiscafé, Imbissbude, Therapiepraxen, Frisör und was man sonst so in der Stadt braucht. Also erweiterte Forplan das Suchgebiet und wurde am Nordrand der Erweiterung auch fündig.

Der Bebauungsplan ist 24 Jahre alt und sieht hier Wohnhäuser vor

Für die Fläche am Tostedter Weg existiert bereits Baurecht. Der Bebauungsplan aus dem Jahr 2000 sieht hier Wohnhäuser vor. Verwirklicht wurde er bislang nicht. Im Gegenteil: Nur wenige Jahre, nachdem die Ausweisung als Wohngebiet beschlossen wurde, erklärte die Stadt Buchholz sie zur Ausgleichsfläche für ein anderes Baugebiet in Holm-Seppensen.

Hier soll die Feuerwehr hin. Laut Baurecht ist die Wiese Wohnungsbaufläche. © HA | Lars Hansen

Dafür musste das Areal ökologisch aufgewertet werden. Eine Streuobstwiese wurde angelegt und der Rest der Fläche in Ruhe gelassen. Deshalb stehen dort die vielen jungen Bäume. Trotzdem existiert hier noch Baurecht. Um es zu verwirklichen, müsste nur anderswo und ökologisch noch hochwertiger Ausgleich geschaffen und, um die Feuerwehr unterzubringen, der Bebauungsplan abgeändert werden.

Solche Wiesen sind in Großstädten bejubelte Naturoasen

Zwischenzeitlich hatte auch ein Verein von Kerbtierschützern das Gelände für sich entdeckt. Die „Bienenbotschafter“ helfen hier der Natur nach und pflanzen auf der Wiese Blumen, die woanders wild blühen, damit sich Falter, Käfer, Hummeln und wilde Bienen dort wohlfühlen und sattsaugen können.

Solche Streuobst- und Insektenwiesen sind in großen, dicht bebauten Städten bejubelte Naturoasen. In der Nordheide fallen sie wenig auf, zumal die meisten Holm-Seppenser genügend Garten am Haus haben, um selbst das Gras wild wachsen zu lassen und ein unbeerntetes Obstbäumchen aufzustellen.

Stimmensammlung weltweit: Mit einer Online-Petition

Dennoch gibt es Freunde der Fläche und deshalb Protest. Kommunalpolitisch manifestiert sich dieser an den Akteuren, die auch vehement gegen die Buchholzer Ostumfahrung kämpfen: die Buchholzer Liste, die Grünen, die fraktionslose Abgeordnete Gudrun Eschment-Reichert und vor allem Herbert Maliers, Greenpeace-Aktivist und zubenannter Bürger im Stadtentwicklungsausschuss. Sie haben die Fläche auf der Pferdeweide in die Diskussion gebracht.

Herbert Maliers wetterte gegen das Gutachten, das die Stadt vorgelegt hatte. © HA | Lars Hansen

In den Augen der Stadt hat die Weide Nachteile: Sie liegt knapp außerhalb des Suchgebiets, es gibt dort kein Baurecht, und die Fläche ist in Privatbesitz. Sie müsste aufgekauft werden. Dennoch, so heißt es aus der Buchholzer Verwaltung, wurde bei den Besitzern angefragt.

Ein Aktivist wirft dem Bürgermeister Intransparenz und Verschleierung vor

Dass man zunächst keine Antwort erhielt, interpretierte man als Ablehnung und kommunizierte, die Fläche stünde nicht zur Verfügung. Anscheinend sind die Besitzer aber einem Verkauf für einen mittleren sechstelligen Betrag doch nicht abgeneigt. Herbert Maliers wirft dem Bürgermeister Intransparenz und Verschleierung von Tatsachen vor.

Der Serienmörder aus der Nordheide Blaulicht - der Polizeireporter-Podcast

Es wurden Unterschriften gesammelt: 16 in Buchholz unter einem Einwohnerantrag, die Planung zu stoppen, und 1600 weltweit in einer Online-Petition. Auch hier wurde mehrfach der Vorwurf der Mauschelei und der Intransparenz erhoben. Der Rat beschließt mit großer Mehrheit, die Planungen am Schoolsolt bevorzugt weiterzuverfolgen. Die unterlegenen Gegner reagieren mit Kommunal- und Dienstaufsichtsbeschwerden und rufen das Verwaltungsgericht an – erfolglos.

Gegner finanzieren eigenes Gegengutachten

Inzwischen hat sich auch das Forplan-Institut mit der Pferdeweide befasst. Ergebnis: Die Hilfsfrist ist von der städtischen Fläche aus etwas einfacher einzuhalten, als von der Weide aus. Das liegt vor allem an der einfacheren Anfahrt für die meisten Feuerwehraktiven. Außerdem möchte die Stadt hier neben der Feuerwehr weiterhin Wohnungsbau verwirklichen, vorzugsweise für Feuerwehrleute, um deren Weg zur Wache zu verkürzen.

Dass Forplan schon lange mit der Stadt zusammenarbeitet, macht das Institut für Maliers verdächtig, auftraggeberhörig zu sein. Er sammelte Geld und gab ein eigenes Gutachten in Auftrag. Mitarbeiter des Instituts für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr der Technischen Hochschule Köln reisten nach Buchholz und nahmen die Flächen in Augenschein.

Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Dennoch gab Herbert Maliers im Beisein der Gutachter bekannt, dass durch ihre Untersuchung, alle Argumente der Stadt widerlegt würden. Damit begründet er auch einen Antrag, im Rat, die Planung sofort zu stoppen.

Ist damit ein Ende der Debatte erreicht? Noch nicht!

Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse verliert darauf zweimal kurz seine sonst wohlgehütete Contenance: In einer Maliers‘ Antrag betreffenden Mail an die Fraktionen verwendet er Emojis, und in der Sitzung bezeichnet er die Aussagen der Standortgegner, vor allem, was die Transparenz seiner Arbeit angeht, als „Lügen“. Die Buchholzer-Listen-Abgeordnete Grit Weiland gibt ihre Empörung zu Protokoll.

Mehr zum Thema

Röhse empfiehlt die Ablehnung von Maliers‘ Antrag. Maliers habe das Ergebnis des Gutachtens öffentlich vorweggenommen und damit als Auftraggeber ein Erkenntnisinteresse formuliert. Damit könne das Gutachten nicht mehr unabhängig sein. Schützenhilfe erhält er von der FDP: Ratsherr Martin Pries referiert, dass nach seiner Recherche die beiden Gutachter an ihrem Institut keine Experten für Einsatzplanung seien, sondern der eine für Organtransporte und der andere für künstliche Beatmung. Der Rat lehnt Maliers‘ Antrag ab.

Ist damit ein Ende der Debatte erreicht? Noch nicht. Bevor endgültig gebaut werden kann, muss der Rat noch den geänderten Bebauungsplan beschließen. Bis dahin wird den Gegnern noch etwas einfallen. Und das Gutachten kommt ja auch noch.