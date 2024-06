Rosengarten/Harburg. Mit Fleisch oder ohne: Diese Fingerfood-Ideen sind schnell gezaubert und voller Überraschungen. Oder haben Sie schon mal Limonade gegrillt?

Wie groß Anfang Juni die Hoffnung auf ein erneutes Sommermärchen wie bei der Heim-WM 2006 war, konnte man daran erkennen, dass sie niemand ernsthaft äußerte: Klappt bestimmt nicht, kann man nicht wiederholen. Nun ist das Gegenteil passiert. Und jetzt, wo sich auch noch das Wetter alle Mühe gibt, ein kleiner Sommer zu sein, steht dem gemeinsamen EM-Grillen mit Freunden und/oder Kollegen nichts mehr im Weg.

Genau für diesen Fall hat sich der Hamburger Grillfluenzer Flo Wolff auf seinem heimischen Spielfeld in Rosengarten etwas Besonderes einfallen lassen und Grillrezepte entwickelt, mit denen Sie auf jeder EM-Party zum Spielmacher der Herzen werden. Dazu reicht der Grillprofi sogar eine gegrillte und überraschend erfrischende Limonade!

Die Zitronen für die gegrillte Limonade werden zunächst gezuckert und dann kandiert. © HA | LENTHE-MEDIEN

Barbecue und packende Fußballspiele lassen sich mit diesen Profitipps gut kombinieren, ohne dauerhaft am Grill stehen zu müssen und die entscheidenden Spielszenen zu verpassen. Mit etwas Vorbereitung am Nachmittag lassen sich Klassiker wie die Stadionwurst völlig neu interpretieren und so mancher vegan-vegetarischer Traumpass auf die internationale Grillplatte zaubern.

Chili in Taco-Shells mit Käse überbacken: In der Fleisch- und Veggie-Variante

Chili in Taco-Shells, vegetarische Champingons, gefüllte Minipaprika, Chicken-Fingers und Würstchen im Speckmantel: Zur EM darf‘s auf der Grillparty gern deftig zugehen. © HA | LENTHE-MEDIEN

„Ein Chili lässt sich leicht herstellen und fast alle mögen es“, startet Flo Wolff, der auf Instagram und Facebook den Blog „Hamburg Grill Authority“ betreibt, in die Aufwärmphase. Dafür schneidet er eine Zwiebel in dünne Ringe und hackt eine Knoblauchzehe klein. Eine Dose Kidneybohnen, Zwiebelringe, Knoblauch, Jalapeños nach Geschmack und eine gekaufte BBQ-Sauce in eine feuerfeste Schale geben und gut verrühren – fertig ist die Veggie-Variante.

Für alle anderen empfiehlt Flo Wolff, die italienische Wurst Salsiccia aus der Pelle zu holen, in kleine Würfel zu schneiden und unterzumengen. Die Schale für etwa 30 Minuten bei 180°C in die indirekte Hitze des Grills stellen und immer mal umrühren.

Das Chili im Anschluss in die Tacoshells füllen und im Grill in der indirekten Zone etwa 5 Minuten mit Käse überbacken. Tipp vom Profi: Flo Wolff nutzt dafür einen Tellerständer aus Metall, so bleiben die Taco Shells stehen und lassen sich problemlos befüllen.

Unser Urteil: Ein Fingerfood so aufregend wie das Golden Goal bei der EM 96!

Vorbereitet sein, wenn Gäste kommen! Schmeckts?

Außen knusprig, innen saftig: British Sticky Chicken Fingers

Weiter geht es mit der Vorbereitung der Chicken-Fingers. Für die Marinade nutzt der Profi wieder eine gekaufte BBQ-Sauce sowie Apfelessig und Ahornsirup, die er miteinander verrührt – hier empfiehlt er, gleich eine größere Menge ansetzen, da die gleiche Marinade auch für Pig-Shots verwendet wird.

Frisch auf den Grill: British Sticky Chicken Fingers im Bacon-Mantel. © HA | LENTHE-MEDIEN

Die Hähncheninnenfilets auf Holzspieße ziehen und mit einem BBQ-Rub, einer Grillgewürzmischung, kräftig bestreuen. Anschließend umwickelt er die Hähnchenspieße mit einer Scheibe Bacon. Die Filets bei 180°C in die indirekte Zone des Grills legen und nach 20 Minuten mit der Marinade von beiden Seiten einpinseln. Das Einpinseln noch zweimal wiederholen und jeweils für fünf Minuten grillen und einziehen lassen.

Unser Urteil: Die Dinger sind so lecker und so klebrig, dass jeder Ball dran kleben bleibt!

Pig-Shots aus Rosengarten: Die deutsche Stadionwurst 2.0

Die Stadionwurst hat Flo Wolff in seinem Garten völlig neu interpretiert. Dafür die saftigen Schinkenwürste in jeweils vier Stück schneiden. Bereits jetzt den Bacon mit dem BBQ-Rub würzen und die Wurststücken so umwickeln, dass obendrauf noch Platz für eine Jalapeño-Scheibe und Käse ist.

Die Pig-Shots bei 180°C in die indirekte Zone des Grills legen und nach 20 min. mit der Marinade von allen Seiten einpinseln. Das Einpinseln noch zweimal wiederholen und jeweils für fünf Minuten grillen und einziehen lassen. Danach Zahnstocher reinstechen und als Fingerfood servieren. „Ich bin selbst Fußballfan und weiß daher, wie wichtig eine gute Wurst beim Fußball ist. Ich denke diese Art der Zubereitung ist ein klassischer Angriff durchs Zentrum des Grillens – der Grillwurst“, freut sich Flo Wolff, der seit seiner Jugend überzeugter Fan des FC. St. Pauli ist.

Unser Urteil: Diese Wurstvariante ist köstlich wie der Siegtreffer im Elfmeterschießen

Cremig-deftig: Dänische Champignons für Vegetarier und Gemüsefans

Die Stiele aus den Portobellos – also den Füllchampignons – heraustrennen und kleinschneiden. Dazu Petersilie kleinhacken und mit den Stielen, Frischkäse, Schmand und Cheddar-Käse verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse dann in den Kopf der Champignons füllen und für 20 Minuten bei 180°C in der indirekten Zone des Grills grillen. Vor dem Servieren ist es ratsam, die fertigen Pilze zu vierteln und mit kleinen Holzspießen zu versehen.

Unser Urteil: Damit erzielt ihr bei Veggie-Freunden direkt mit dem Anstoß das 1:0!

Ungarische Paprika mit Frischkäse

Schnittlauch und Knoblauch kleinhacken und mit Schmand und Frischkäse verrühren, danach mit Pfeffer und Salz abschmecken. Danach die bunten Mini-Paprikas am Deckel aufschneiden und entkernen. Die Masse in den Paprika füllen – entweder über direkter Flamme oder in indirekter Hitze bei 180°C ca. 20 Minuten grillen.

Die Mini-Paprika werden mit einer Masse aus Schmand, Frischkäse, Schnittlauch und Knoblauch gefüllt. © HA | LENTHE-MEDIEN

Unser Urteil: Pieke-Latte-Ecke-Tor!

Beste Erfrischung: Gegrillte Limonade bei hitzigen Spielen

Selbst gemachte Limonade: Bei jeder Grillparty ein echter Hingucker. © HA | LENTHE-MEDIEN

Zitronen halbieren und mit der geöffneten Seite in den braunen Zucker pressen. Anschließend bei direkter Hitze ein paar Minuten grillen. Aufpassen, dass der Zucker nicht verbrennt, aber kandiert.

Die Zitronen im Anschluss ein wenig abkühlen lassen und auspressen. Den restlichen Zucker dazu geben und gut verrühren, dazu in einem Mörser etwas Minze und Thymian anpressen und ebenfalls in eine Karaffe geben. Mit Wasser aufgießen und Eiswürfel dazu geben. Für die Erwachsenenvariante einen guten Schuss Scotch Whisky dazugeben und auf deine Mannschaft anstoßen.

Unser Urteil: Wie ein Kopfball ins obere Eck!

Fingerfood fürs Grillbuffet: Die Einkaufsliste (alle Rezepte für 4 bis 6 Personen):

Jalapenobeans con/sin Salsiccia-Tacos8 Taco Shellsca. 450 Gramm Kidneybohnen1 Zwiebel1 Knoblauchzeheneingelegte Jalapeños nach Geschmack4 kleine Salsiccia-Würstchen200 ml BBQ-Sauce150 Gramm geriebenen Cheddar

Chicken Fingers

16 Hähncheninnenfilets16 Scheiben BaconBBQ-Rub150 ml BBQ-Sauce50 ml Apfelessig100 ml Ahornsirup

Pig Shots4 dicke Schinkenwürste16 Scheiben Bacon16 eingelegte Jalapeño-ScheibenBBQ-Rub150 ml BBQ-Sauce50 ml Apfelessig100 ml AhornsirupGeriebener Käse zum Überbacken

Gefüllte Champignons

4 Portobello (Füllchampignons)150 Gramm Frischkäse150 Gramm Schmand100 Gramm geriebenen Cheddar1 Handvoll frische PetersiliePfeffer und Salz

Gefüllte Minipaprikas

12 Minipaprikas150 Gramm Frischkäse100 Gramm Schmand1 Bund Schnittlauch1 Knoblauchzehe100 Gramm geriebenen CheddarPfeffer und Salz

Gegrillte Limo mit Whisky

6 Zitronen200 Gramm brauner Zucker1,5 Liter Wasser2 Stängel Minze2 Stängel ThymianScotch Whisky nach Bedarf oder Rum