Die Pracht mehrerer Millionen Apfelbäume, viele ruhige Ecken im Grünen und jede Menge Elbblick – das Alte Land ist das perfekte Ziel für einen Picknick-Ausflug. Egal, ob auf eigene Faust in der Natur mit mitgebrachten Speisen oder mit einem vorbestellten Korb mitten in der Obstplantage.

Für zweiteres bieten mehrere Altländer Obsthöfe spezielle Picknick-Sets und gemütliche Sitzmöglichkeiten zwischen ihren Apfel-, Kirsch- oder Pflaumenbäumen. Entlang der beliebten Wander- und Radfahrstrecken in dem großen Obstanbaugebiet gibt es zudem viele frei zugängliche Plätze für eine Mahlzeit im Freien. Unsere Tipps – vom Hofidyll bis zum Plätzchen am Elbstrand.

Viele Besucher fahren mit dem Rad durch das Alte Land. © Tourismusverein Altes Land e.V.

Picknick ist nicht Ihr Ding? Wer sich während seines Ausflugs lieber im Café mit Bedienung stärkt, findet hier eine Übersicht der Hofcafés im Alten Land.

Altes Land: Mit dem Bollerwagen zum gemütlichen Picknick Obstparadies Schuback

Wer das Alte Land ohne eigenen Proviant besuchen, aber trotzdem ein Picknick zwischen Apfelbäumen genießen möchte, ist zum Beispiel im Obstparadies Schuback in Jork an der richtigen Adresse. Auf Vorbestellung bereitet das Hof-Team Körbe mit verschiedenen Leckereien vor. Die Besucher schnappen sich einen Bollerwagen und steuern mit den Speisen und Getränken wahlweise eine gemütlich hergerichtete Sitzecke oder Liegestühle am Wasserlauf auf dem Hofgelände an.

Neben dem „Altländer Picknick“ mit kalten Speisen (auch vegetarisch oder vegan möglich) gibt es auch einen Picknickkorb extra für Grillfans – mit Fleisch sowie vegetarischem oder veganem Grillgut und der entsprechenden Ausstattung. Für die Abendstunden hat der Hof ein gesondertes After-Work-Picknick im Angebot. Alle Picknick-Varianten müssen mindestens drei Tage im Voraus bestellt werden.

Obstparadies Schuback, Westerjork 81 in Jork, allgemeine Picknickzeit ist von Mittwoch bis Sonntag, Ausgabe von 10 bis 15 Uhr, Rückgabe bis 18 Uhr, buchbar ab zwei Personen. After-Work-Picknick (Mai bis September) nur am Donnerstag und Freitag von 18 bis 22 Uhr. Preise: Jeweils 32 Euro pro Person.

Freie Platzwahl im Grünen auf dem Herzapfelhof Lühs

Fertige Picknick-Boxen bietet auch der Herzapfelhof Lühs in Jork an. Besucher melden sich im Hofladen und ziehen auf eigene Faust mit dem vorbereiteten Bollerwagen in die herzförmig angeordnete Obstplantage. Wer sich zurückziehen und ganz in Ruhe zwischen den Apfelbäumen schlemmen möchte, hat hier freie Platzwahl und kann sich einfach im Grünen niederlassen – eine selbst mitgebrachte Picknickdecke ist in diesem Fall empfehlenswert. In der Nähe des Hofcafés stehen zudem zahlreiche Tische und Bänke im sogenannten Herzapfel-Garten zur Verfügung.

Befüllt sind die Kisten mit kalten Speisen und Getränken aus dem großen Hofladen wie Altländer Apfelleberwurst, gekochten Eiern, Obst der Saison, Brot und Getränken wie Kaffee, Tee oder Apfelsaft. Es gibt die Boxen auch in vegetarischer und veganer Ausführung. Auch hier gilt es, die Bestellung spätestens drei Tage vor dem Wunschtermin abzugeben.

Herzapfelhof Lühs, Osterjork 102 in Jork, Picknickzeit (April bis Oktober) ist montags bis samstags ab 10 Uhr, sonntags ab 10.30 Uhr, buchbar ab zwei erwachsenen Personen. Preise: Erwachsen 23 Euro, Kinder 14 Euro.

Boßeln mit Picknick auf dem Obsthof Lefers

Picknicken kann man auch auf dem Obsthof Lefers in Jork – hier ist das Angebot fest mit einer Boßeltour durch die Obstplantage verbunden. Ziel des Spiels: Eine Hartgummikugel mit möglichst wenigen Würfen bis ins Ziel über die drei Kilometer lange Strecke über den Hof rollen. Als Stärkung für die Tour gibt das Hof-Team auf Wunsch einen Picknickkorb mit Apfelbrot, Mettwurst, Käse, vegetarischem Brotaufstrich, Schmalz, saisonalem Bio-Obst, Kekse und Apfelchips für maximal zwölf Personen mit auf den Weg.

Alternativ gibt es Kaffee und Butterkuchen oder eine Apfel-Curry-Suppe bei einer Zwischenstation oder nach der Rückkehr in der Scheune. Eine Runde dauert circa 2,5 Stunden. Getränke und Speisen dürften nicht mitgebracht werden. Alkoholische und nichtalkoholische Getränke verkauft der Hof vor Ort. Die finale Teilnehmerzahl muss 14 Tage vor der Tour bekannt gegeben werden.

Obsthof Lefers, Osterjork 140 in Jork, Termine auf Anfrage, Preise: Boßeltour 9,90 Euro pro Person (12 bis 120 Teilnehmer), Picknickkorb im Bollerwagen 79 Euro pro Wagen, Kaffee und Kuchen 9,50 pro Person (mindestens 20 Personen), Apfel-Curry-Suppe 11,90 Euro pro Person (mindestens 20 Personen).

Scheunen-Picknick für größere Gruppen auf dem Hof von Schassen

In Hollern-Twielenfleth können Besucher auf dem Obsthof von Schassen nicht im Freien zwischen den Apfelbäumen, aber in einer schönen Altländer Fachwerkscheune aus dem Jahr 1715 picknicken. Das Angebot richtet sich an größere Reise- und Busgruppen und kann ab 20 Personen gebucht werden. Möglich sind Frühstück, Mittagessen oder eine Altländer Kaffeetafel.

Obsthof von Schassen, Am Deich 31 in Hollern-Twielenfleth. Preise: Frühstück ab 10,50 Euro pro Person, Mittagessen ab 8,40 bis 13,10 Euro pro Person, Kaffeetafel ab 7,60 pro Person.

Altes Land: Picknicken am quirligen Lühe-Anleger oder am Elbstrand

Auch abseits der Obsthöfe und Plantagen bietet das Alte Land ausreichend Möglichkeiten für eine Rast mit Mahlzeit im Freien. Entlang der Fahrradrouten und Wanderwege bieten zum Beispiel viele Bänke Ausblick auf die grüne Natur oder die Elbe vom Deich aus. Wer die Augen aufhält, findet auch eine schöne, öffentliche Obstwiese, um die Picknickdecke auszubreiten.

Kein Geheimtipp, aber immer einen Besuch wert ist der Lühe-Anleger in Grünendeich mit großer Picknickwiese, Elbblick und Spielgeräten für Kinder. Auch die zahlreichen Elbstrände eignen sich bei Windstille oder in geschützter Lage hervorragend für ein Picknick. Beispiele sind der beliebte große Elbstrand in Bassenfleth, das Ufer gegenüber des großen Gasthauses Kirschenland in Jork Wisch sowie der Sandstrand in Abbenfleth an der historischen Festung Grauer Ort. An der Elbstraße westlich des Abbenflether Sperrwerks lädt außerdem eine vom Bäumen geschützte Wiese mit Spielplatz zum Verweilen und Picknicken ein.