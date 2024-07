Harburg und Umland. An der Elbe, in der Festung, beim Dorffest: Termine und Locations für Sommer-Flohmärkte rund um Harburg, Winsen, Lüneburg und Stade.

Schulferien? Kein Problem! Die Flohmärkte im Süden Hamburgs machen keine Sommerpause

Am ersten Juli-Wochenende können auch Familien unter vier lohnenden Locations wählen

Bis in den Herbst hinein kommen Schnäppchenjäger und Vintage-Fans auf ihre Kosten

Unsere Tipps für Flohmärkte in der Region rund um Harburg, Winsen, Lüneburg und Stade

Wer ausgefallene oder preisgünstige Dinge sucht oder „nur“ einen schönen Sonntag verbringen möchte, ist auf einem Flohmarkt immer richtig. Hier treffen sich Schnäppchenjäger und Familien, Verkäufer und Käufer. Selbst in den Schulferien legen Flohmärkte keine Sommerpause ein. Ein Beispiel: Am ersten Juli-Wochenende gibt es gleich vier Möglichkeiten zum Schmökern und Stöbern. Bis in den Herbst hinein folgen viele weitere Termine in der Region rund um Harburg, Lüneburg und Stade.

Leo-Look oder Plateausandale: Modefans werden auf den Flohmärkten in der Region rund um Harburg mit Sicherheit fündig. © FUNKE Foto Services | Walter Fischer

Auf kleinen und größeren Flohmärkten können Besucher neue Lieblingsteile entdecken, günstige Schnäppchen machen und besondere Vintage-Schätze finden. Auch für Verkäufer bringt das sommerliche Wetter häufig viele Kunden an den Stand. Dabei geht es auch mal an spezielle Orte, wie auf die Elbinsel Krautsand, in den Harburger Binnenhafen oder auf einen Bauernhof.

Stöbern und Feilschen ab Juli 2024: Flohmarkt-Termine in Harburg und Umgebung

Die Abendblatt-Redaktion hat eine Auswahl der Flohmarkt-Termine im Sommer 2024 in und um Harburg, Lüneburg und Stade zusammengestellt.

Der Flohmarkt in Tostedt ist einer der größten in Norddeutschland. Neuerdings findet er regelmäßig am ersten Sonntag im September statt. © HA

JULI

Sonnabend, 6. Juli:

Harburg, Hafenflohmarkt am Binnenhafen, 8 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hafenflohmarkt-hamburg.de

Sonntag, 7. Juli:

Elbinsel Krautsand, Elbstrand, ab 8 Uhr, Eintritt: 1 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei, Anmeldung: www.blickpunkt-drochtersen.de

Stade, Flohmarkt bei der Festung Grauerort, 9 bis 16 Uhr, Informationen: Telefon 0171/5 42 23 90

Neugraben, Marktplatz, 8 bis 15 Uhr, Anmeldung: www.eventbrite.de

Sonntag, 21. Juli:

Buchholz, Möbel Kraft, Tischlerstraße 5, Aufbau ab 6 Uhr, ohne Anmeldung

Zum Flohmarkt beim Dorffest Hittfeld kommen jedes Jahr viele Verkäufer und Käufer. © Gewerbeverein Hittfeld | Gewerbeverein Hittfeld

AUGUST

Sonnabend, 3. August:

Harburg, Hafenflohmarkt am Binnenhafen, 8 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hafenflohmarkt-hamburg.de

Sonntag, 4. August:

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Elbinsel Krautsand, Elbstrand, ab 8 Uhr, Eintritt: 1 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei, Anmeldung: www.blickpunkt-drochtersen.de

Stade, Flohmarkt bei der Festung Grauerort, 9 bis 16 Uhr, Informationen: Telefon 0171/5 42 23 90

Sonnabend, 10. August:

Tostedt, Flohmarkt an der Schützenhalle, 6 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.marktcom.de

Sonntag, 11. August:

Groß Fredenbeck, Hofflohmarkt Schwingerbaum mit Kunsthandwerk und Trödel, 9 bis 16 Uhr, Anmeldung: am 10. Mai ab 8.30 Uhr unter Telefon 04149/245

Sonntag, 18. August:

Hittfeld, Sommerflohmarkt mit Barbecue, Popcorn und Donuts vor der Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.burg-seevetal.de

Horneburg, Domino Familienflohmarkt, Am Poggenpohl (Rewe/Aldi), 8 bis 15 Uhr, ohne Anmeldung, Aufbau ab 7 Uhr, Infos: www.domino-jugendprojekte.de

Sonntag, 25. August:

Buchholz, Möbel Kraft, Tischlerstraße 5, Aufbau ab 6 Uhr, ohne Anmeldung

SEPTEMBER

Sonntag, 1. September:

Buchholz, Kinderflohmarkt Empore, Breite Straße 10, 11 bis 14 Uhr (ausgebucht)

Fleestedt, Sportzentrum Seevetal, Mühlenweg 70, Anmeldung: www.tusfleestedt.de

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Stade, Herbst-Trödelmarkt, Altstadt, ab 8 Uhr, Anmeldung: stade-tourismus.de

Sonnabend, 7. September:

Tostedt, Flohmarkt des Töster Kreises (einer der größten Norddeutschlands) auf fünf Kilometer Länge links und rechts der B75, 10 bis 18 Uhr, Informationen und Anmeldung: www.flohmarkttostedt.de

Hanstedt/Nindorf am Walde, Altbierfest mit Nachmittagsflohmarkt auf dem Lührshoff, ab 13 Uhr, Platzvergabe ab 11 Uhr.

Harburg, Hafenflohmarkt am Binnenhafen, 8 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hafenflohmarkt-hamburg.de

Sonnabend, 14. September:

Hittfeld, Flohmarkt beim Dorffest, Kirchstraße, 7 bis 17 Uhr, ohne Anmeldung, Infos beim Gewerbeverein Hittfeld

Sonntag, 15. September:

Winsen, Dorffest Luhdorf mit Flohmarkt, Brümmelkamp, 9 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.luhdorf.de

Buchholz, Famila, Nordring 4, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hochberg-flohmarkt.de

Sonntag, 22. September:

Harsefeld, Domino Familienflohmarkt, Paschberg 18 (Rewe/Aldi), 8 bis 15 Uhr, ohne Anmeldung, Aufbau ab 7 Uhr, Infos: www.domino-jugendprojekte.de

Sonntag, 29. September:

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de

Harburg, Metro, Großmoorbogen 1, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hochberg-flohmarkt.de

In Harburg und Umgebung gibt es auch im Herbst 2024 noch Flohmärkte

OKTOBER

Sonnabend, 5. Oktober:

Tostedt, Flohmarkt an der Schützenhalle, Schützenstraße 51, 6 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.marktcom.de

Sonntag, 13. Oktober:

Buchholz, Möbel Kraft, Tischlerstraße 5, Aufbau ab 6 Uhr, ohne Anmeldung

Sonntag, 27. Oktober:

Westergellersen, Familienflohmarkt Luhmühlen Eventgelände, 11 bis 16 Uhr, Anmeldung: www.hanseflohmarkt.de