Uelsen. Ein Wohnwagen gerät in Brand, dann zieht das Feuer weitere Wohnmobile und Wohnwagen in Mitleidenschaft - und eine Lagerhalle. Der Schaden ist enorm. Was ist passiert?

Beim Brand auf einem Firmengelände im Landkreis Grafschaft Bentheim ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Am Sonntagnachmittag sei ein Wohnwagen auf dem Gelände in Uelsen aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei heute mit. Das Feuer beschädigte insgesamt sechs Wohnmobile, sieben Wohnwagen und die Außenwand einer Lagerhalle, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 45 Feuerwehrleute.

© dpa-infocom, dpa:240708-930-167095/1