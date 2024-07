Hannover. Der Test von Hannover 96 gegen den Drittligisten SC Verl ist gelungen, aber nicht alles perfekt. Dennoch ist Trainer Stefan Leitl zufrieden.

Hannover 96 hat den bislang schwersten Test in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Niedersachsen gewannen im Eilenriedestadion in Hannover gegen den Drittligisten SC Verl mit 2:1 (0:0). Nicolo Tresoldi (50.) und Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg (56.) trafen für die Gastgeber. Der SC Verl kam durch Dominik Stecyk (52.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. „Für mich ist das Ergebnis zweitrangig, wichtig ist, dass die Jungs sich in den Räumen bewegen, wo wir hinspielen wollen”, sagte 96-Trainer Stefan Leitl nach dem Spiel. „Dass sie sich teilweise noch nicht so durchsetzen konnten, ist auch der Belastung geschuldet, dass die Frische nicht ganz da war. Trotzdem war es absolut okay.”

Es war das dritte Testspiel seiner Mannschaft in der Vorbereitung. Zuvor hatte sie die unterklassigen Teams des SC Hemmingen-Westerfeld (8:1) und des SV Ramlingen/Ehlershausen (3:0) besiegt. Die Zweitliga-Saison beginnt am Wochenende 2. bis 4. August.

