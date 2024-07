Osnabrück/Glandorf. Es ist eine Glaubenskundgebung mit Tradition: Seit 1852 machen sich Katholikinnen und Katholiken aus dem Osnabrücker Raum auf den Weg zum Wallfahrtsort Telgte bei Münster.

Tausende Pilger sind auf dem Weg von Osnabrück zum münsterländischen Wallfahrtsort Telgte. Die ersten Gläubigen seien am frühen Samstagmorgen in der Osnabrücker Innenstadt gestartet, sagte Martin Schomaker, Dechant der Osnabrücker St.-Johann-Pfarrei.

Wenige Stunden später in Glandorf, an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, seien es 3000 Menschen gewesen, die gemeinsam singend und betend ins Münsterland liefen. „Inzwischen sind wieder weitere Menschen dazugestoßen”, sagte der Geistliche: „Hier sind viele junge Menschen dabei.” Das Wetter sei ideal. Die Strecke zwischen Osnabrück und Telgte beträgt rund 48 Kilometer.

Auch an der parallel stattfindenden Fahrradwallfahrt würden viele Pilger teilnehmen, sagte Schomaker. „Das sind oft Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, aber dennoch gerne die Wallfahrt mitmachen möchten.”

Bischöfe stoßen dazu

Das Leitwort der diesjährigen Wallfahrt lautet „Geh mit uns”. Am Vormittag feierte der Osnabrücker Weihbischof Johannes Wübbe einen Gottesdienst in Oedingberge. Der Einzug in Telgte ist für Samstag gegen 16.30 Uhr geplant. Dort wollen sich auch der Bischof von Münster, Felix Genn, und der frühere Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, dem Pilgerzug anschließen. Am Sonntagmorgen geht die Wallfahrt zurück nach Osnabrück.

Der Pilgerzug zwischen Osnabrück und Telgte wird bereits seit 1852 alljährlich begangen. Nur in den Jahren 2020 und 2021 musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

© dpa-infocom, dpa:240706-930-165741/1